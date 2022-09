Seit dem Verkaufsstart der iPhone 14 Familie gibt es vermehrt Berichte, dass sich die Non-Pro-Modelle moderat verkaufen, während die Pro-Modelle besonders stark gefragt sind. Genau diese These untermauert nun noch einmal Analyst Ming Chi Kuo.

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo hat in der Vergangenheit bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. Nun gibt er eine Einschätzung zu den Verkäufen der iPhone 14 Familie ab und blickt zudem auf das kommende Jahr.

Kuo prognostizierte in er vergangenen Woche, dass Apple die Produktion der iPhone 14 Modelle hochgefahren hat. Nun spricht er davon, dass insbesondere das 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max sehr gute Verkaufszahlen vorweisen kann. Demnach soll das iPhone 14 Pro Max für 60 Prozent der Bestellzuwächse der Pro-Modelle verantwortlich sein.

I think this result will encourage Apple to create more differentiation between iPhone 15 Pro Max & 15 Pro to raise 15 Pro Max shipments and enhance the iPhone product mix.

