Am vergangenen Dienstag hat Apple das neue M2 iPad Pro sowie das neue iPad (10. Generation) angekündigt und gleichzeitig die Bestellmöglichkeit über den Apple Online Store eröffnet. Den offiziellen Verkaufsstart feiern die Geräte am kommenden Mittwoch, vorab bereitet Apple nun den Versand vor.

M2 iPad Pro und iPad 10: Apple bereitet Versand vor

Mit dem neuen M2 iPad Pro sowie iPad 10 hat Apple seine iPad-Familie neu aufgestellt. Die neuen Geräten können bereits bestellt werden. Am kommenden Mittwoch (26. Oktober 2022) werden die Geräte an Frühbesteller ausgeliefert und gleichzeitig landen M2 iPad Pro sowie iPad 10 vor Ort in den Verkaufsregalen.

Hinter den Kulissen bereitet Apple den eigentlichen Verkaufsstart bereits intensiv vor. Dazu gehört es, dass die Geräte für den Versand vorbereitet werden, so dass diese pünktlich zum Verkaufsstart vor Ort bei Kunden eintreffen. In den sozialen Netzwerken berichten mittlerweile zahlreiche Nutzer, dass sie von Apple die Information erhalten haben, dass ihre Geräte für den Versand vorbereitet werden. Über das Wochenende wird sich vermutlich an diesem Status nichts ändern. Ab Montag wechselt der Status dann vermutlich auf „versandt“, damit die neuen iPads am Mittwoch ausgeliefert werden können.

Das iPad 10 wurde komplett neu gestaltet und wird in vier Farben angeboten. Apple setzt unter anderem auf ein großes 10,9“´Zoll Liquid Retina Display, den leistungsstarken A14 Bionic Chip, fortschrittliche Kameras, schnelle drahtlose Verbindungen, USB-C, Unterstützung für das neue Magic Keyboard Folio und mehr.

Beim neuen iPad Pro verbaut Apple unter anderem den neuen M2-Chip. Das Gerät bietet eine innovative Schwebefunktion für den Apple Pencil, ProRes Videoaufnahme, superschnellem WLAN 6E und mehr

