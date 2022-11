Nachdem Twitter unter der neuen Leitung von Elon Musk in den letzten Wochen einige Entscheidungen getroffen hat, die in der Öffentlichkeit kritisiert wurden, zieht mit Phil Schiller nun einer der prominentesten Apple-Mitarbeiter die Konsequenzen und deaktiviert sein Twitter-Konto.

Phil Schiller zählte lange zu Apples wichtigsten Führungspersönlichkeiten. Der frühere Marketingchef des Unternehmens steht Apple mittlerweile als „Apple Fellow“ (Apple Weggefährte) zur Seite. In dieser Rolle kümmert er sich um die Leitung des App Store und der Apple Events.

Schiller nutzte sein Twitter-Konto häufig, um neue Apple-Produkte, -Dienste, -Software sowie -Initiativen zu bewerben und mit Kunden zu kommunizieren. Wie Bloombergs Mark Gurman jetzt feststellte, existiert der Twitter-Auftritt von Schiller nicht mehr. Der Account hatte über 200.000 Follower und wurde im November 2008 erstellt.

Elon Musk hatte Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden US-Dollar gekauft. Musk kündigte an, dass die Möglichkeit einer „freien Meinungsäußerung“ eine der wichtigsten Neuerungen auf Twitter sein wird. Damit spielt er auch auf Konten an, die Twitter aufgrund von unangemessenen Inhalten gesperrt hatte. Kritiker befürchten derweil, dass Hassreden unter dem Deckmantel der „freien Meinungsäußerung“ zunehmen werden. Mehrere Prominente entschlossen sich daraufhin, ihre Twitter-Konten zu schließen. Nun hat sich auch Phil Schiller dazu entschlossen, seine Twitter-Karriere zu beenden.

Zuletzt kündigte der neue Twitter-CEO an, dass das Konto des ehemaligen US-Präsidenten Trump nach seiner Sperrung im Januar 2021 wieder auf die Plattform gestellt wird.

In einem kürzlichen Interview äußerte sich Apples CEO Tim Cook über die Zukunft von Twitter und die Beziehung zwischen der Social-Media-Plattform und Apple. In dem Interview sagte Cook, er hoffe, dass Twitter auch unter der neuen Führung seinen Moderationsstandard beibehalten werde.

While I expect lots of leeway, there is a real scenario in which Apple/Google remove Twitter because of content moderation issues or because Twitter decides to bypass the 15%-30% cuts. Notably, we appear to now know how Apple’s App Store chief feels about the new Twitter. https://t.co/PCjOEsWA1L pic.twitter.com/LWjFCgxINA

— Mark Gurman (@markgurman) November 20, 2022