Anfang November warnte Apple davor, dass die anhaltenden COVID-19-Beschränkungen in China einen großen Einfluss auf die Verfügbarkeit des iPhone 14 Pro (Max) während des Weihnachtsgeschäfts haben werden. Das Unternehmen erklärte, dass die Lockdowns in China bedeuten, dass die Fabriken von Auftragsfertiger Foxconn „mit deutlich reduzierter Kapazität“ arbeiten. Zuletzt kamen Arbeitsunruhen hinzu, was die Produktion weiter einschränkte. Nun gibt Foxconn bekannt, dass sein Haupt-iPhone-Werk in China voraussichtlich bis Ende Dezember oder Anfang Januar die volle Produktion wieder aufnehmen kann.

Foxconn hat angeblich Produktionsprobleme gelöst

In der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou, China, gab es bereits mehrere Probleme, unter anderem durch Lockdowns und Aufstände der Arbeiter. Die Probleme in der Fabrik waren so groß, dass der Analyst Ming-Chi Kuo seine Lieferprognose für das iPhone um 20 Prozent gesenkt hatte. Nun vermeldet zumindest Foxconn, dass sich die Situation verbessert.

„Die Situation hat sich stabilisiert“, sagte eine Foxconn-Quelle gegenüber Reuters und bezog sich dabei auf die Proteste in Zhengzhou und die Lockerung der COVID-Beschränkungen durch die Regierung. „Die lokale Regierung hilft aktiv bei der Wiederaufnahme der Produktion. Die Kapazitäten werden nun schrittweise wiederhergestellt, und es werden neue Mitarbeiter eingestellt. Wenn die Einstellung reibungslos verläuft, könnte es etwa drei bis vier Wochen dauern, bis die Produktion wieder in vollem Umfang aufgenommen wird“, sagte die Person.

Foxconn ist für die Fertigung von rund 70 Prozent der von Apple verkauften iPhones verantwortlich. Das iPhone-Werk in Zhengzhou, in dem rund 200.000 Menschen beschäftigt sind, war im vergangenen Monat nach einem Ausbruch des Virus in der Fabrik von strengen COVID-19-Beschränkungen betroffen, die zur Sperrung der 10-Millionen-Einwohner-Stadt führten. Bald darauf kam es zu Unruhen, als die Arbeiter gegen den schlechten Lebensstandard und die Nichtauszahlung versprochener Prämien protestierten, was Foxconn auf einen „technischen Fehler“ bei der Einstellung neuer Mitarbeiter schob.

Foxconn meldete am Montag, dass der Umsatz im November im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 Prozent gesunken ist, und sagte, man erwarte, dass das vierte Quartal „in etwa im Einklang mit dem Marktkonsens“ liegen werde.