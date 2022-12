Apple hat den neuen iPhone 14 und Apple Watch Modellen die Sicherheitsfunktion „Unfallerkennung“ spendiert. Mit der Hilfe von verbesserten Sensoren können die Geräte schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Notruf wählen. Nun haben wir einen Fall, der zeigt, dass die Funktion tatsächlich eine wichtige Rolle infolge eines Unfalls spielen kann. So hat die Unfallerkennung des iPhone 14 nicht nur den Notruf kontaktiert, sondern auch einem Mann geholfen, seine Frau zu finden, nachdem sie einen schweren Autounfall hatte.

Apples Unfallerkennung im Einsatz

In einem Beitrag auf Reddit berichtet ein Nutzer namens unclescorpion, dass Apples Unfallerkennung es ihm ermöglichte, seine Frau schnell zu finden, nachdem sie einen Autounfall hatte und nicht in der Lage war, ihn zu kontaktieren. Apples Unfallerkennung setzte sich in Bewegung und rief nicht nur den Notdienst an, sondern informierte ihn auch über den Unfall und ihren genauen Standort.

Der Mann berichtet:

„Heute Morgen, als ich mit meiner Frau telefonierte, während sie vom Einkaufen nach Hause fuhr, hörte ich sie schreien und die Leitung war tot. Innerhalb weniger Sekunden erhielt ich eine Benachrichtigung von ihrem iPhone, die mir mitteilte, dass sie einen Unfall hatte, und mir ihren genauen Standort nannte. Ich eilte dorthin und war da, bevor der Krankenwagen eintraf, den ihr Telefon angerufen hatte.“ Es stellte sich heraus, dass „ein abgelenkter Fahrer die Mittellinie überquerte und frontal in das Auto meiner Frau krachte. Sowohl ihr als auch dem anderen Fahrer geht es gut und beide erholen sich. Die Zeugen haben versucht, mich anzurufen, aber sie war so erschüttert, dass sie ihnen meine Telefonnummer nicht richtig geben konnte. Ich wusste es nur, weil ihr Apple-Gerät es mir sagte, und ich war für sie da, als sie in den Krankenwagen stieg.“

Er beendete den Erlebnisbericht mit den Worten:

„Ohne ihr iPhone hätte ich nie erfahren, was passiert ist, und ich hätte mir Sorgen gemacht. Ich kann diese Funktion zur Unfallerkennung gar nicht hoch genug einschätzen.“

So funktioniert die Unfallerkennung mit dem iPhone und der Apple Watch

Apple erklärte bei der Vorstellung der neuen iPhones und Apple Watch Modelle, dass die Erkennung von Unfällen auf „fortschrittlichen Bewegungsalgorithmen beruht, die mit über einer Million Stunden realer Fahr- und Unfalldaten trainiert wurden“. Hierbei erfassen Komponenten wie Bewegungssensoren, Barometer, GPS und Mikrofone die Umgebungsvariablen. So sollen schwere „Autounfälle mit Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen sowie Überschlägen“ erkannt werden. Apple warnt, dass die Funktion „nicht alle Autounfälle erkennen kann“.

Wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird, zeigt ein unterstütztes iPhone oder eine Apple Watch eine Warnung an und gibt einen Alarm aus. Wenn der Benutzer in der Lage ist, kann er den Notdienst anrufen, indem er den Notruf-Schieberegler auf dem iPhone oder der Apple Watch betätigt. Reagiert er nach 10 Sekunden nicht auf den Alarm, startet das Gerät einen weiteren 10-Sekunden-Countdown. Wenn die Person dann immer noch nicht reagiert hat, kontaktiert das Gerät den Notdienst.

Die Funktion ist sowohl beim iPhone 14 (Pro) als auch bei der Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 und Apple Watch SE 2 verfügbar.