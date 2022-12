Nachdem Apple am gestrigen Tag die Beta 1 zu iOS 16.3 und iPadOS 16.3 für eingetragene Entwickler bereit gestellt hat, steht ab sofort die Public Beta 1 für Teilnehmer am Apple Beta Programm als Download bereit.

Apple veröffentlich Public Beta 1 zu iOS 16.3 und iPadOS 16.3

Wie heißt es so schön? Nach dem Update ist vor dem Update. Am Dienstag hatte Apple die finale Version von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 veröffentlicht. Am Dienstag folgte die Beta 1 zu iOS 16.3 und iPadOS 16.3 für eingetragene Entwickler und ab sofort lässt sich die Public Beta 1 von Teilnehmern Am Apple Beta Programm herunterladen. Das passende Beta-Profil vorausgesetzt könnt ihr neueste Beta bequem über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate herunterladen und installieren.

Die ersten Neuerungen, die das kommende X.3 Update mit sich bringen wird, sind auch schon bekannt geworden. So bringt das Update die Unterstützung für physikalische Sicherheitsschlüssel, um die Sicherheit rund um eure Apple ID zu verbessern und zudem stellt Apple eine kurze Anleitung zur Musik-Übergabe vom iPhone zum HomePod bereit. Inwieweit noch weitere Neuerungen in das Update einfließen werden, werden die kommenden Wochen zeigen.

Noch befinden wir uns ganz am Anfang der Beta-Phase. Wir gehen davon aus, dass die finale Version frühestens im Februar 2023 veröffentlicht wird.