Auch wenn mit der Vorstellung neuer iPhone-Modelle erst in rund neun Monaten zu rechnen ist, dürften hinter den Kulissen bereits nahezu alle Hardwareentscheidungen getroffen worden sein. Nur im Ausnahmefall wird Apple seine aktuellen Pläne noch über den Haufen werfen. Genau wie bei den iPhone-Modellen der vergangenen Jahre soll auch beim iPhone 15 ein 5G-Chip von Qualcomm zum Einsatz kommen. Gleichzeitig arbeitet Apple weiterhin an einem hauseigenen 5G-Chip.

iPhone 15 soll weiterhin 5G-Chip von Qualcomm erhalten

Seit einiger Zeit arbeitet Apple an einem eigenen 5G-Chip. Dieser soll auf kurz oder lang den 5G-Chip in iPhone und Co. ablösen. In einem aktuellen Bericht von DigiTimes heißt es, dass Apple zumindest beim iPhone 15 weiterhin auf einen 5G-Chip von Qualcomm setzen wird. Dieser soll von TSMC gefertigt werden.

Beim iPhone 14 verbaut Apple einen Qualcomm Snapdragon X65 Chip. Dieser sorgte im Vergleich zum Vorgänger für schnellere Geschwindigkeiten und längere Akkulaufzeiten. Beim iPhone 15 soll soll der verbesserte X70 Chip zum Einsatz kommen. Dieser soll mit Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz für schnellere Durchschnittsgeschwindigkeiten, verbesserte Abdeckung, bessere Signalqualität, geringere Latenz und bis zu 60 % verbesserte Energieeffizienz verfügen.

Lange Zeit hieß es, dass Apple ab 2023 auf eigene 5G-Chips setzen wird. Zuletzt deutete sich allerdings an, dass Apple mit Problemen bei der Entwicklung zu kämpfen hat. Schlussendlich bleibt abzuwarten, wann der Wechsel von Qualcomm zu Apple eigenen 5G-Chips erfolgen wird.