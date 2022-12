Im iPhone 14 Pro (Max) kommt der A16-Chip zum Einsatz. Mit dem neuen SoC (System on a Chip) konnte Apple die Performance der CPU sowohl im Single-Core- als auch im Multi-Core-Bereich verbessern. Bei der Grafikeinheit gab es jedoch laut diversen Benchmarks nur eine geringfügige Steigerung. Dabei hatte Apple laut The Information ein großes Generationsupdate für die Grafikfähigkeiten des iPhone 14 Pro geplant. Das Update wurde jedoch angeblich aufgrund eines zu hohen Energieverbrauchs verworfen.

Entwicklungsprobleme bei der GPU

Wie The Information erfahren hat, waren Apples Ingenieure anscheinend „zu ehrgeizig“, als sie dem für das iPhone 14 Pro entwickelten Grafikprozessor neue Fähigkeiten hinzufügten, darunter Funktionen wie Ray Tracing – eine Beleuchtungstechnik, mit der ein höherer Grad an Realismus in Spielen erreicht werden kann.

Das Ergebnis war sicherlich ansehnlich, doch benötigten die fortschrittlichen Grafik-Technologien viel mehr Strom als erwartet, was sich auf die Akkulaufzeit und das Wärmemanagement des iPhone negativ auswirkte. Dabei sollen Simulationen noch positiv verlaufen sein. Erst spät im Entwicklungszyklus entdeckte Apple das Ungleichgewicht in der neuen GPU des iPhone 14 Pro. Somit hatte Apple ein großes Problem. In aller Eile musste das Unternehmen einen anderen Ansatz finden. Diesen fand man letztendlich in einem Rückgriff auf die A15-Grafikeinheit, die nur geringfügig für die neue Generation weiterentwickelt wurde.

Der Vorfall ist laut dem Bericht beispiellos in der Geschichte von Apples Chip-Design und soll dafür verantwortlich sein, dass das Unternehmen sein Grafikprozessor-Team umstrukturierte. Ohnehin gab es in den letzten Jahren einige Umstrukturierungen bei Apples Chip-Team, einschließlich des Ausscheidens von Schlüsselfiguren.

Glücklicherweise haben Apples Chips einen gewissen Vorsprung zur Konkurrenz, so dass der Rückgriff nicht allzu schwer ins Gewicht gefallen ist. Es ist zu hoffen, dass die Schwierigkeiten bis zum nächsten iPhone zu korrigieren sind, so dass der A17 wieder einen deutlicheren Leistungssprung machen kann.