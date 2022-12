Apple hat den neuen iPhone 14 und Apple Watch Modellen die Sicherheitsfunktion „Unfallerkennung“ spendiert. Mit der Hilfe von verbesserten Sensoren können die Geräte schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Notruf wählen. Doch obwohl Apple einen fortschrittlichen Algorithmus für die automatische Erkennung verwendet und bereits ein Update veröffentlicht hat, sind Fehlalarme nicht ausgeschlossen. So berichtet The Colorado Sun, wie die Funktion regelmäßig in Ski-Gebieten für Fehlalarme sorgt.

Ski-Gebiet berichtet von störender Unfallerkennung

Obwohl die Unfallerkennung sich bereits mehrfach erfolgreich beweisen konnte, gab es auch Fälle, in denen fälschlicherweise ein Unfall erkannt wurde. Beispielsweise auf einer Achterbahn oder beim Ski-Fahren. Angesichts der Berichte über vereinzelte Fehlalarme veröffentlichte Apple im November das iOS 16.1.2 Update, welches „Optimierungen bei der Unfallerkennung“ vornahm.

Trotz der Optimierungen ist das Problem für die Rettungskräfte nach wie vor aktuell. Wie die lokale Nachrichtenagentur The Colorado Sun berichtet, verzeichneten die Notrufzentralen in den Bezirken des Bundesstaates einen Anstieg der Notrufe von Skifahrern, nachdem deren iPhone 14 und neuere Apple Watch-Modelle Ski-Stürze fälschlicherweise als Autounfälle interpretiert hatten.

In dem Bericht heißt es, dass an einem vergangenen Wochenende die Disponenten der Notrufzentrale von Summit County 71 automatische Unfallmeldungen von iPhones und Apple Watches von Ski-Fahrern in den vier Ski-Gebieten des Bezirks entgegengenommen haben. Bei keiner dieser Meldungen soll es sich um einen Notfall gehandelt haben.

Die Mitarbeiter der Notrufzentrale sind natürlich nicht darauf trainiert, einen Anruf zu ignorieren. Das bedeutet, dass selbst versehentliche Anrufe, die durch die Funktion des iPhone 14 ausgelöst werden, bearbeitet werden müssen und dass dafür Ressourcen bereitgestellt werden müssen, erklärt Trina Dummer, die Interimsleiterin der Notrufzentrale in Summit County.

„Diese Anrufe erfordern eine enorme Menge an Ressourcen, von Disponenten über Hilfssheriffs bis hin zu Ski-Patrouillen. Und ich glaube nicht, dass wir jemals einen echten Notfall hatten“, so Dummer.

Apples Unfallerkennung stellt eine wichtige Funktion dar, die bereits Leben gerettet hat. Und womöglich wird es eines Tages auch in Summit County einen solchen Fall geben. Dennoch gibt County Sheriff Jaime FitzSimons zu bedenken, dass das Update auf iOS 16.1.2 wenig oder gar nichts zur Lösung des Problems der Falschmeldungen beigetragen hat. Er merkt an, dass er seine Bedenken mit Apple geteilt hat und dass das Unternehmen sich des Problems bewusst ist. Somit können wir bald ein weiteres Update erwarten, dass die Genauigkeit der Unfallerkennung hoffentlich optimiert.