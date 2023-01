Apples Umstellung auf die microLED-Display-Technologie befindet sich noch in der Anfangsphase, aber das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft. Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge plant Apple, microLED-Displays in alle seine Produkte einzubauen, aber es könnte noch ein Jahrzehnt dauern, bis sie schließlich in der Mac-Produktreihe zum Einsatz kommen.

Apples microLED-Pläne

In den letzten Wochen haben wir viel über Apples Pläne gehört, die in seinen Produkten verwendete Display-Technologie zu überarbeiten. In Verbindung mit der Umstellung auf microLED plant das Unternehmen auch, seine eigenen Displays zu entwickeln, anstatt sich ausschließlich auf externe Partner wie Samsung und LG zu verlassen.

Apple entwickelt seine microLED-Display-Technologie schon seit einigen Jahren und wird sie voraussichtlich Ende 2024 in einem Update der Apple Watch Ultra einsetzen. Die Pläne von Apple reichen jedoch weit darüber hinaus. Bloombergs Mark Gurman weist darauf hin, dass Apple hofft, die Mikro-LED-Technologie schließlich in die gesamte Produktpalette von iPhone, iPad, Mac und Apple Watch einführen zu können.

Nachdem Apple etwa sechs Jahre lang an seinen eigenen maßgeschneiderten microLED-Displays gearbeitet hat, die unter dem Codenamen T159 bekannt wurden, steht das Unternehmen kurz davor, die Technologie in einem tatsächlichen Produkt umzusetzen. Man geht davon aus, dass die Roadmap längerfristiger angelegt sein könnte, als man denkt. So könnte es aufgrund der Komplexität der Technologie bis zu einem Jahrzehnt dauern, bis sie auf dem Mac Einzug hält. Gurman verweist darauf, dass das iPhone etwa sechs Jahre lang OLED-Displays verwendet haben wird, bis das iPad die Technologie nutzen wird, und eine ähnliche Verzögerung könnte bei microLED eintreten.

Die microLED-Technologie bietet gegenüber anderen Displays einige Vorteile, unter anderem sind die Panels dünner und energieeffizienter. Im Vergleich zu LCDs beträgt der Stromverbrauch von microLED beispielsweise nur ein Zehntel, dabei liegt die Farbsättigung nahe an der von OLED-Displays.