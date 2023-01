Im Laufe des heutigen Tages hat Apple den neuen HomePod (2. Generation) vorgestellt. Nachdem die erste Generation im März 2021 eingestampft wurde, gibt es nun ein Nachfolgemodell. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat Apple mehrere punktuelle Verbesserungen vorgenommen. Unter anderem hat der Hersteller einen Temperatur‑ und Luftfeuchtigkeits­sensor integriert. Einen solchen besitzt übrigens auch der HomePod mini. Während der Sensor beim HomePod mini zum damaligen Verkaufsstart deaktiviert war, wurde dieser nun mittlerweile aktiviert.

HomePod mini: Apple aktiviert Temperatur‑ und Luftfeuchtigkeits­sensor

Der neue HomePod (2. Generation) ist da, zumindest fast. Der neue Apple Lautsprecher kann and sofort über den Apple Online Store bestellt werden, die Auslieferung beginnt am 03. Februar. Mit an Bord ist unter anderem ein Temperatur‑ und Luftfeuchtigkeits­sensor.

Der ein oder andere Anwender wird sich noch erinnern. Zum Verkaufsstart des HomePod mini wurde bekannt, dass dieser über einen Temperatur‑ und Luftfeuchtigkeits­sensor verfügt, der nicht aktiviert war. Genau genommen verfügt das Gerät über einen „HDC2010 Humidity and Temperature Digital Sensor“, der von Texas Instruments hergestellt wird. Wie Caschy beim Blick auf die technischen Details festgestellt hat, bewirbt Apple neuerdings genau diesen Sensor auch beim HomePod mini. Darüberhinaus wird der „kleine“ HomePod auch die Geräuscherkennung erhalten.

Die Geräuscherkennung wird später in diesem Frühjahr per Softwareupdate verfügbar sein. Die Geräuscherkennung kann Rauch- und Kohlenmonoxid Alarmgeräusche erkennen und Nutzer Benachrichtigungen senden, wenn die Geräusche erkannt werden. Die Geräusch­erkennung erfordert die aktualisierte Home Architektur, die als separates Update in der Home App verfügbar sein wird. Sie erfordert, dass auf allen mit dem Smart Home verbundenen Apple Geräten die neueste Software verwendet wird. Gut möglich, dass diese Neuerungen in der kommenden Woche mit iOS 16.3 und HomePod Software 16.3 einziehen.

Darüberhinaus hat Apple heute eine Preisanpassung beim HomePod mini vorgenommen. Anstatt 99 Euro verlangt der Hersteller nun 109 Euro. Bei Saturn werden aktuell 95 Euro fällig.