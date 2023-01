Heute feierte Apple Original Films auf dem Sundance Film Festival in Park City die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Dokumentarfilms über den Basketball-Superstar Stephen Curry von Emmy-Preisträger Peter Nicks. „Stephen Curry: Underrated“ wird demnächst auch auf Apple TV+ zu sehen sein.

„Stephen Curry: Underrated“

In den vergangenen Monaten hat Apple sein sportliches Engagement deutlich erhöht. Das zeigt sich nicht nur in exklusiven Sport-Deals wie die Übertragungsrechte der Major League Soccer und MLB Friday Night Baseball, sondern auch in Form von interessanten Sport-Dokus auf Apple TV+.

So kündigte Apple im Oktober letzten Jahres eine Dokumentation über NBA-Star Stephen Curry an, die jetzt auf dem Sundance Film Festival ihre Premiere gefeiert hat. Der auf “Stephen Curry: Underrated” getaufte Film widmet sich dem kometenhaften Aufstieg des NBA-Superstars Stephen Curry und seinen historischen Erfolg während des NCAA March Madness 2008 Turniers. Der Film gipfelt in Currys beeindruckenden Lauf im Jahr 2022 zu seinem vierten NBA-Titel und seiner ersten NBA Finals Most Valuable Player-Trophäe.

Das Projekt stammt aus dem First-Look-Deal von A24 und Unanimous. Es gibt noch kein Startdatum von „Stephen Curry: Underrated“ auf Apple TV+. Apple bestätigte jedoch, dass die Dokumentation „demnächst“ verfügbar sein soll.

Wie eingangs angedeutet, hat Apple zuletzt sein sportliches Interesse mit verschiedenen Dokus auf Apple TV+ untermauert. Unter anderem findet ihr dort “Greatness Code“, „They Call Me Magic“, “The Long Game: Bigger Than Basketball”. In Kürze startet zudem eine Doku über den 7-maligen Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton sowie mit „The Dynasty“ eine Doku-Reihe über die New England Patriots.