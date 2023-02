Knapp zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple den neuen HomePod (2. Generation) angekündigt hat. Die ersten Eindrücke und Reviews zum neuen Apple Lautsprecher sind bereits online. Bevor dieser am morgigen Freitag (03. Februar 2023) seinen offiziellen Verkaufsstart feiert, kann sich mindestens ein Nutzer glücklich schätzen, dass sein HomePod 2 bereits vorab ausgeliefert wurde.

HomePod 2: glücklicher Kunde erhält Lautsprecher zwei Tage zu früh

Ab dem morgigen Freitag wird der Apple HomePod (2. Generation) offiziell ausgeliefert. Ein glücklicher Nutzer hat das Gerät allerdings schon vorab ausgeliefert bekommen.

Der HomePod wurde bei Best Buy bestellt und irrtümlicherweise vorzeitige von der Canada Post geliefert, wie der Nutzer im Macrumors-Forum verrät. Apple hat den Lautsprecher intern neu designt, um die Akustik auf ein neues Level zu hieven. Der Hersteller schreibt unter anderem

Der HomePod liefert eine unglaubliche Audioqualität mit satten, tiefen Bässen und beeindruckenden hohen Frequenzen. Ein speziell entwickelter High-Excursion Tieftöner, ein leistungsstarker Treiber, der die Membran um beeindruckende 20 mm bewegt, ein eingebautes Bass EQ Mikrofon und ein Ring aus fünf Hochtönern mit Beamforming sorgen für ein kraftvolles Hörerlebnis. Der S7 Chip ermöglicht durch Software und System­sensoren-Technologie ein sogar noch fortschrittlicheres Computational Audio, um das ganze Potenzial des akustischen Systems für ein wirklich bahnbrechendes Hörerlebnis voll auszunutzen.

Lieferzeit: aktuell bei 4 – 5 Wochen

Kurz nach dem Verkaufsstart des neuen HomePod (2. Generation) ist die Lieferzeit des Gerätes nach oben geschnellt. Ein Blick in den Apple Online Store verrät, dass Apple derzeit bei Neubestellungen einen Liefertermin zwischen dem 03. und 10. März nennt.

Tipp: Falls ihr den HomePod 2 pünktlich zum morgigen Verkaufsstart euer eigen nennen möchtet und einen Apple Store in der Nähe habt, so können wir euch nur empfehlen, morgen in den Morgenstunden (wir vermuten ab 06:00 Uhr) einen Blick in den Apple Online Store zu werfen. Oftmals ist es so, dass Apple am Tag des Verkaufsstarts ein Kontingent freischaltet, welches sofort zur Abholung im Apple Store zur Verfügung steht.