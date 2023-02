Nachdem Apple gerade erst den neuen HomePod auf den Markt gebracht hat, könnte bereits der nächste Schwung an neuer Hardware aus Cupertino anstehen. Es wird vermutet, dass Apple mindestens zwei neue Produktankündigungen für den Zeitraum von März bis Juni geplant hat, darunter einen neuen Mac Pro und ein AR/VR-Headset. Apple stellt im Frühjahr zudem oft neue iPhone-Farben vor. Für Nachschub ist somit gesorgt. Deswegen hat sich MacRumors das vermutete Lineup für die nächsten Monate genauer angeschaut.

Neuer Mac Pro

Es wird allgemein erwartet, dass Apple noch in diesem Jahr einen neuen Mac Pro mit Apple Silicon Chip auf den Markt bringen wird. Laut Bloombergs Mark Gurman wird der High-End-Desktop-Computer mit einem neuen M2 Ultra Chip ausgestattet sein.

Während eine Apple Silicon Variante des Mac Pro zweifellos Intel als Prozessor-Option übertrumpfen wird, bringt sie voraussichtlich auch Einschränkungen mit sich. Der Unified RAM des M1 und M2 ist in den Chip integriert, d. h. man kann nicht einfach ein paar zusätzliche RAM-Sticks kaufen und sie für mehr Leistung einbauen. Zudem bieten Apple Silicon Macs bisher keine Unterstützung für externe Grafikprozessoren. Laut Gurman wird es beim neuen Mac Pro jedoch weiterhin möglich sein, den Speicherplatz aufzurüsten. Zwei freie Steckplätze sollen dafür sorgen, dass weitere SSD-Module den Speicher erweitern.

Während sich das Innenleben des neuen Mac Pro deutlich von seinem Vorgänger unterscheiden wird, soll das äußere Design größtenteils unverändert bleiben. Der gewonnene Platz könnte für ein leistungsfähigeres Kühlsystem genutzt werden. Dieses würde es Apple erlauben, den M2 Ultra mit höherer Taktrate zu betreiben. Ein noch schnellerer „M2 Extreme“-Chip für den Computer wurde offenbar gestrichen.

Letzten Monat sagte Gurman, dass Apple intern einen neuen Mac Pro mit macOS 13.3 testet, der voraussichtlich im Frühjahr veröffentlicht wird. In Anbetracht dessen ist es möglich, dass Apple den neuen Mac Pro und macOS 13.3 um März oder April herum veröffentlichen könnte. Es gibt jedoch immer noch keinen definitiven Zeitrahmen für die Veröffentlichung des Computers, so dass auch die Möglichkeit besteht, dass der neue Mac Pro auf der WWDC 2023 im Juni oder später im Jahr angekündigt wird.

AR/VR-Headset

Seit mehreren Jahren kursieren Gerüchte über Apples Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Projekte, wobei die Hinweise auf Apples erstes Mixed-Reality-Headset (von vermutlich drei geplanten) immer konkreter werden.

Apples Headset wird Berichten zufolge zwei Micro-OLED-Displays mit einer 4K-Auflösung bieten. Hinzu kommen mehr als ein Dutzend Kameras und Sensoren, M2 und H2 Chips, fortschrittliches Augen- sowie Hand-Tracking, einen physischen Knopf ähnlich der Digital Crown auf der Apple Watch und mehr.

Man geht davon aus, dass sich Apple zunächst auf Videokonferenzen mit dem Gerät konzentriert – mit digitalen Avataren, die die Mimik und die Körperbewegungen des Benutzers mit hoher Genauigkeit nachahmen. Das Unternehmen hat außerdem Software entwickelt, die es den Nutzern ermöglicht, übergreifende Aktivitäten auszuführen, wie z. B. die Karten-App von einem Mac-Bildschirm zu ziehen und damit ein 3D-Modell einer Stadt auf einem Tisch darzustellen. Es soll auch die Möglichkeit geben, bestehende iOS-Apps in 2D auszuführen. Apple konzentriert sich anscheinend bei dem Gerät nicht wesentlich auf Spiele. Dem Headset soll dementsprechend kein spezieller Gaming-Controller beiliegen.

Soweit die aktuelle Gerüchtelage. Wie Apples erster großer Schritt in die erweiterte und virtuelle Welt tatsächlich aussehen wird, muss das Unternehmen uns noch zeigen. Letzten Monat sagte der Analyst Ming-Chi Kuo, dass das Headset wahrscheinlich auf einem Apple-Event im Frühjahr oder auf der WWDC im Juni vorgestellt wird. So hätten die Entwickler eine Vorlaufzeit, um die ersten AR- und VR-Apps für das Headset zu entwickeln, bevor es im Laufe des Jahres auf den Markt kommt.

Neue iPhone-Farben

Apple veröffentlicht oft mindestens eine neue iPhone-Farbe im Frühjahr, und diese Tradition könnte sich in diesem Jahr fortsetzen. Im März 2022 stellte das Unternehmen beispielsweise die neue Farboption Alpingrün für das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max sowie eine neue Farbe in Grün für das iPhone 13 und iPhone 13 mini vor. Im April 2021 stellte Apple das iPhone 12 und das iPhone 12 mini in der Farbe Violett vor. Somit könnte das iPhone 14 Lineup diesen Frühling etwas farbenfroher werden.