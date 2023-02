Bei Twitter habt ihr seit Kurzem die Möglichkeit, euch einen „Blau Haken“ zu kaufen, nun legt Meta nach. Facebook und Instagram möchten ebenso neue Umsätze generieren und verkaufen zukünftig auch einen „Blauen Haken“ als Verifizierungskennzeichen. Der Startschuss fällt in der kommenden Woche in Australien und Neuseeland. Weitere Länder sollen in Kürze folgen.

Meta Verified: Facebook und Instagram verkaufen jetzt „Blaue Haken“

Ab der kommenden Woche haben Anwender in Australien und Neuseeland die Möglichkeit, sich mit einem monatlichen Beitrag bei Facebook und Instagram zu verifizieren. Anders als bei Twitter ist bei Meta ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

Mark Zuckerberg schreibt

Guten Morgen und neue Produktankündigung: Diese Woche beginnen wir mit der Einführung von Meta Verified – einem Abonnementdienst, mit dem Sie Ihr Konto mit einem amtlichen Lichtbildausweis verifizieren können. Sie erhalten einen blauen Haken, zusätzlichen Schutz vor Identitätsdiebstahl gegen Konten, die sich als Sie ausgeben, und direkten Zugang zum Kundensupport. Bei dieser neuen Funktion geht es darum, die Authentizität und Sicherheit unserer Dienste zu erhöhen.

Anwender, die Meta Verified über das Web abschließen, zahlen 11,99 Dollar pro Monat. Sollte ihr das Abo über iOS abschließend, werden 14,99 Dollar pro Monat fällig