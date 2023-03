Mit den iPhone 14 Modellen führte Apple eine neue SOS-Notfallfunktion via Satellit ein, die es ermöglichen soll, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Verbindungen verfügbar sind. Hierfür hat Apple bereits vor einiger Zeit rund eine halbe Milliarde Dollar in seinen Satellitenkommunikationspartner Globalstar investiert, und jetzt erhöht der iPhone-Hersteller seine Beteiligung. Diesmal ist die Investition in Höhe von 252 Millionen Dollar jedoch an weitere Bedingungen geknüpft, da sie in Form eines Darlehens erfolgt.

Apple investiert in Satelliten-Netzwerk

Apple stellt „Notruf SOS über Satellit“ für zwei Jahre kostenlos zur Verfügung, wie teuer der Dienst anschließend sein wird, ist nicht bekannt. Dass Apple über die Zeit weiter den Dienst kostenlos zur Verfügung stellen wird, ist laut Space Explored unwahrscheinlich, da das Unternehmen seine Hardware-Einnahmen in der Regel mit Dienstleistungen aufstockt. Zudem setzt Apple seine Investitionen in Globalstar fort, die für das zugehörige Satelliten-Netzwerk verantwortlich sind.

Wie Caleb Henry (Director of Research bei QuiltyAnalytics) bemerkt hat, enthüllt Globarstars jüngstes Offenlegungsformular (Form 8-K) die Vorauszahlung von 252 Millionen Dollar für zukünftige Satellitendienste für iPhones durch Apple. Das Darlehen soll die Vorlaufkosten für die Aufstockung des Globarstar LEO (Low Earth Orbit) Satelliten-Netzwerks zum Teil finanzieren.

Globalstar beauftragte MDA und Rocket Lab im Februar 2022 mit der Lieferung von zunächst 17 Satelliten, die bis Ende 2025 gestartet werden sollen, im Rahmen eines Vertrags im Wert von 327 Millionen Dollar. Der Vertrag beinhaltet eine Option für bis zu neun weitere Satelliten zu je 11,4 Millionen Dollar. Globarstar beabsichtigt, alle Vorlaufkosten, die nicht durch die Vorauszahlung von Apple gedeckt sind, aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Die Vereinbarung mit Apple sieht vor, dass Globalstar die Rückzahlung über „einen Zeitraum von 16 Quartalen, beginnend spätestens im dritten Quartal 2025“, leistet. Apple hatte zuvor eine einmalige Investition in Höhe von 450 Millionen Dollar in Globalstar geleistet.

iPhone 14 Kunden erhielten in den USA erstmals im November 2022 Zugang zu Apples neuer Satelliten-Notruffunktion. Nach der aktuellen Vereinbarung werden die ersten Nutzer des Apple-Dienstes den kostenlosen Zugang im November 2024 verlieren. In Deutschland ist „Notruf SOS über Satellit“ seit Dezember 2022 verfügbar. Bei dem Kauf neuer Hardware wird Apple womöglich den Dienst wieder subventionieren.

„Notruf SOS über Satellit“

Mit der Funktion „Notruf SOS über Satellit“ kann man keine Anrufe tätigen, aber es können kurze Textnachrichten gesendet werden. Das iPhone stellt wichtige Fragen, um die Situation des Nutzers einzuschätzen, und sendet diese Informationen an die Rettungskräfte, sobald das Gerät mit dem Satelliten-Netzwerk verbunden ist. Apple hat hierfür einen Kompressionsalgorithmus entwickelt, der Textnachrichten dreimal kleiner macht, um die Kommunikation so weit wie möglich zu beschleunigen.

Wenn man sich in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird die Textnachricht direkt gesendet, andernfalls wird sie an eine Relaiszentrale mit von Apple geschulten Spezialisten weitergeleitet, die einen Notruf für den Nutzer absetzen können.

Dank der Satellitenverbindung können iPhone-Nutzer ihren Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk auch dann mitteilen, wenn keine Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung besteht, was für zusätzliche Sicherheit beim Campen oder Wandern in abgelegenen Gebieten sorgt.