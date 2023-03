Das Frühjahr 2023 bringt erwartungsgemäß zahlreiche Informationen zum iPhone 15 Lineup hervor, welches für September erwartet wird. Bereits in den letzten Tagen haben wir schon auf unterschiedliche Art und Weise zu Gesicht bekommen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Am Besten waren bisher sicherlich die Renderings, die auf gelenkten CAD-Dateien basieren (hier, hier, hier und dort). Nun bekommen wir erstmals iPhone 15 Dummys zu Gesicht, die mit einem 3D-Drucker erstellt wurden.

Aus dem 3D-Drucker: iPhone 15 Dummys

Die nun aufgetauchten iPhone 15 Dummys aus dem 3D-Drucker bieten zwar keine echten neuen Erkenntnisse, sie geben uns allerdings einen weiteren Ausblick auf die Designänderungen, die uns dieses Jahr beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro erwarten. Dazu gehören ein schmalerer Rahmen um das Display, leicht gebogene Kanten und ein größerer Kamerabuckel. Zudem soll die Dynamic Island in diesem Jahr bei allen vier Modellen und nicht nur bei den beiden Pro-Modellen zum Einsatz kommen.

Aufgrund der angepassten Abmessungen der neuen iPhone 15 Modelle werden diese nicht die in de Hüllen ihrer iPhone 14 Pendants passen. Genau dies konnten unsere japanischen Kollegen von Macotakara anhand der Dummys bestätigen. Einzig und allein das iPhone 14 Plus Case könnte auf das iPhone 15 Plus passen. Dies wird sich allerdings erst im Herbst bestätigen lassen.

Beachtet in jedem Fall, dass es sich um Dummys aus dem 3D-Drucker und nicht um hoch-präzise geformte Modelle handelt. Die Dummys dürften ebenfalls auf den gelackten CAD-Dateien basieren. Ob es sich bei den CAD-Dateien allerdings um die finale Version handelt, ist unbekannt. Nichtsdestotrotz dürfte das hier zusehende Design dem finalen Design sehr nahe kommen.