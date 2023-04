Während Nintendos primäres Geschäft die Switch darstellt, hat das Unternehmen auch eine Reihe von Titeln für Smartphones und Tablets veröffentlicht. Diese Spiele hatten zwar einen mäßigen Erfolg, konnten sich aber nie so durchsetzen, wie es bei so beliebten Marken üblich ist. Wie Nintendos legendärer Spiele-Entwickler Shigeru Miyamoto nun in einem Interview angedeutet hat, wird Mario wahrscheinlich nicht für einen weiteren Titel auf das Smartphone zurückkehren.

Mario zieht sich wohl vom Smartphone zurück

In einem Interview mit Variety erklärte Miyamoto, dass „mobile Apps nicht der primäre Weg für zukünftige Mario-Spiele sein werden“.

Nach den 60 Millionen Dollar Einnahmen von „Super Mario Run“ im ersten Jahr und den 300 Millionen Dollar, die „Mario Kart Tour“ seit seinem Debüt 2019 eingebracht hat, zeigte sich, dass Mario auf dem iPhone und Co. nicht den gewohnten Erfolg einspielen konnte. Auch Dr. Mario World wurde zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung ohne Erklärung aus den App-Märkten entfernt.

Miyamoto sagte, dass Nintendos Kernstrategie ein in Hardware und Software integriertes Spielerlebnis ist. Er ist der Meinung, dass die Intuitivität der Steuerung ein Teil des Spielerlebnisses ist und dass es eine Herausforderung war, zu bestimmen, wie ein Mario-Spiel auf einem allgemeineren Gerät wie einem Smartphone aussehen sollte.

Eine Zukunft für das Franchise wird es auf dem Smartphone nach den Aussagen wohl nicht geben. Miyamoto räumte jedoch ein, dass Marios Ausflug in die Welt der mobilen Apps das Publikum und das Mario-Spielerlebnis erweitert haben. Offen ist, wie Nintendo mit seinen anderen Smartphone-Titeln wie Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp und Pikmin Bloom verfahren wird. Fest steht, dass am Mittwoch, dem 5. April, „Der Super Mario Bros. Film“ in die Kinos gestartet ist.