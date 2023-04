Apple hat augenscheinlich seine Pläne für ein externes 27 Zoll miniLED-Display mit ProMotion verworfen. So geht es zumindest aus den jüngsten Informationen des Display-Analysten Ross Young hervor.

Apple verwirft Pläne für ein 27 Zoll miniLED-Display mit ProMotion

Seit längerem bietet Apple ein 32 Zoll 6K Pro Display XDR sowie ein 27 Zoll 5K Studio Display. Zuletzt genannten Bildschirm haben wir in Kombination mit dem Mac Studio im Einsatz und sind voll zufrieden. Während das Pro Display XDR auf eine Bildwiederholrate von 120Hz setzt, verzichtet Apple beim Studio Display auf diese Technologie. Parallel dazu hielten sich in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte, dass Apple auch an einem sogenannten „Studio Display Pro“ mit 120Hz arbeitet. Von diesen Plänen haben die Manager in Cupertino nun allerdings Abschied genommen zu haben, so der Analyst.

Laut Display-Analyst Ross Young hatte Apple im vergangenen Jahr Panels für ein 27 Zoll miniLED-Display mit ProMotion bestellt, das Projekt nun allerdings eingestellt. Young hatte zuletzt immer mal wieder von Verzögerungen bei diesem Display gesprochen, zuletzt im Februar dieses Jahres. Ursprünglich ging der Analyst sogar davon aus, dass das Display im Jahr 2022 angekündigt wird.

Warum sich Apple zu diesen Schritt entschieden hat, ist unklar. Gut möglich, dass dies mit den Kosten zu tun hat. Das Studio Display startet bei 1.749 Euro, für das Pro Display XDR müssen Kunden mindestens 5.499 Euro berappen. Ein sogenannten „Studio Display Pro“ hätte preislich irgendwo dazwischen gelegen. In jedem Fall eine Stange Geld für einen externen Bildschirm. Irgendwann wird dann die Käuferschicht auch dünn.

Analyst Ross Young konnte in den letzten Jahren immer wieder seine guten Apple Kontakte nachweisen. Unter anderem prognostizierte er Pro Motion für das iPhone 13 Pro sowie das 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro. Auch das größere 8,3 Zoll iPad mini sagte er korrekt voraus.