Seit längerem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einem 15 Zoll MacBook Air arbeitet. Nun scheint sich das Ganze zu konkretisieren. Mark Gurman von Bloomberg weiß zu berichten, dass kürzlich erste 15 Zoll MacBook Air mit M2 Chip in Entwicklerprotokollen aufgetaucht sind. Dies könnte bedeuten, dass das Gerät in den kommenden Wochen – möglicherweise zur WWDC 2023 im Juni – angekündigt wird.

Gurman: 15 Zoll MacBook Air mit M2 taucht in Entwicklerprotokollen auf

Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Apple das 15 Zoll MacBook Air angekündigt. Aus einem aktuellen Bericht geht hervor, dass das neue 15 Zoll MacBook Air, welches in den Entwicklerprotokollen aufgetaucht ist, über eine 8-Core CPU, 10-Core GPU und 8GB Ram verfügt – genau wie beim M2-Chip. Der Mac identifiziert sich selbst als „Mac 15,3“ und läuft mit macOS 14. Genua wie iOS 17 wird Apple macOS 14 und weitere Softwareneuheiten zur WWDC im Juni ankündigen.

Aus den Protokollen geht ebenfalls hervor, dass Apple beim 15 Zoll MacBook Air auf die selbe Displayauflösung wie beim 14 Zoll MacBook Pro setzen wird (3024px x 1964px). Ursprünglich wurde kolportiert, dass Apple zur WWDC ein neues MacBook Air mit M3 Chip ankündigen wird. Allerdings ist von diesem Chip in den Entwicklerprotokollen keine Spur und auch Gurman spricht davon, dass der M3 Chip zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt wird. Demnach dürfte das 15 Zoll MacBook Air auf den selben M2 Chip wie das 13 Zoll Modell setzen.

Weitere Macs in Arbeit

Neben dem größeren MacBook Air arbeitet aktuell an weiteren neuen Macs. Unter anderem befinden sich ein Upgrade des 13 Zoll MacBook Air, 24 Zoll iMac und 13 Zoll MacBook Pro in Arbeit. Der erste Mac Pro mit Apple Silicon befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, soll jedoch Verzögerungen und Design-Änderungen erleben. Zudem sind neue 14 Zoll und 15 Zoll MacBook Pro für die erste Jahreshälfte 2024 mit M3 Pro und M3 Max in Arbeit.