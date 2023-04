Im Juni 2020 kündigte Apple zur WWDC an, dass man Intel den Rücken kehren und zukünftig auch beim Mac auf Apple Silicon Chips setzen wird. Apple schnürte mit dem neuen Mac-SoC (System-on-a-Chip) ein Paket zusammen, das Technologien wie Hauptprozessor (CPU), Grafikprozessor (GPU), neuronaler Prozessor (NPU), Secure Enclave und mehr beinhaltet. Independent beleuchtet in einem neuen Bericht, Apples Herangehensweise bei dem wichtigen Wechsel der Prozessorarchitektur und erklärt dabei, dass dieser Schritt durch die massiven Verbesserungen in den zehn Jahren der iPhone-Chipentwicklung ausgelöst wurde.

Apple Silicon für den Mac

Die Umstellung von Intel-Chips auf Apple Silicon, die auf der vorherigen Arbeit an den Chips für das iPhone basiert, stellt zweifelsohne einen der besten Schritte dar, die Apple für seine Mac-Produktreihe unternommen hat.

Nachdem Apple im Laufe der Jahre riesige Fortschritte bei der Leistungsverbesserung von iPhones und iPads gemacht hatte, erkannte das Unternehmen, dass es dasselbe für den Mac tun könnte. Apple war der Meinung, dass dieselben Technologien auch in leistungsfähigeren Geräten zum Einsatz kommen könnten.

„Und als wir 2020 den Übergang zu Apple Silicon wagten, war das wirklich unser Zeitpunkt, um einzusteigen und davon zu profitieren“, erklärt Doug Brooks vom Apple-Produktmarketing. „Als wir mehrere Generationen von iPhones und iPads auf den Markt brachten und die unglaublichen Fähigkeiten und die Leistung sahen, die sie lieferten – und darüber hinaus die Innovation in anderen Bereichen rund um andere Technologien, die in den [Chip] einflossen – hatten wir einen großen Glauben daran, wohin das den Mac bringen könnte“

Eine große Herausforderung

Als die globale Gesundheitskrise begann, war Apple gerade dabei, den M1-Chip zu validieren, den ersten Apple Silicon-Chip für den Mac. Der Validierungsprozess umfasst die sorgfältige Prüfung der Chips, ihrer Transistoren und aller Komponenten. Da dies unter den gegebenen Umständen nicht möglich war, musste das zuständige Team in den Labors Kameras aufstellen, mit denen sie die Chips aus der Ferne überprüfen konnten, erklärte einst Apples Chip-Guru Johny Srouji.

Der Umstieg auf Apple Silicon konnte dennoch so nahtlos erfolgen, weil Apples Chip-Team über den ganzen Globus verteilt ist und bereits daran gewöhnt war, über Videoanrufe zusammenzuarbeiten, während sie die Arbeit an Orten wie San Diego und München koordinieren – zwei Orte, an denen das Unternehmen in den letzten Jahren Milliarden für die Chip-Entwicklung investiert hat.

Die Zukunft von Apple Silicon

Apple Silicon hat sich seit dem ersten M1-Chip bereits beachtlich entwickelt und Apple ist davon überzeugt, dass noch große Verbesserungen auf uns warten. So erinnert sich Brooks an die massiven Verbesserungen für das iPhone und iPad:

„Im Jahr 2020 sagten wir, dass die CPU-Leistung im Vergleich zu 10 iPhone-Generationen um das 100-fache gestiegen ist, und die GPU-Leistung im leistungsstärksten iPad war 1.000-mal höher als beim ersten iPad“, erklärt Brooks. „Die Entwicklung war einfach erstaunlich, und wir haben Generation für Generation daran gearbeitet, mehr Fähigkeiten zu erhalten, die uns wirklich eine enorme Entwicklung ermöglichten, um zu zeigen, dass Apple Silicon die Branche verändern kann, und wir sind sehr stolz darauf, wie gut das gelungen ist.“

Der Bericht beschreibt einige der Erfolge und die Arbeit, die in das Projekt eingeflossen ist, einschließlich der Zielsetzung, den CO₂-Fußabdruck der Geräte während des Betriebs zu verringern.