Seit wenigen Wochen läuft die dritte Staffel von „Ted Lasso“ auf Apple TV+. Seit Kurzem steht die Folge 306 „Sonnenblumen“ zur Ansicht bereit. Darüberhinaus hat Apple den Clip „How Roy Kent Deals With Bullies“ auf YouTube veröffentlicht.

Ted Lasso: Folge 306 „Sonnenblumen“ ist da

Jede Woche Mittwoch veröffentlicht Apple TV+ eine neue Folge der beliebten Comedy-Serie „Ted Lasso“. Seit Kurzem steht Folge 306 „Sonnenblumen“ zur Ansicht bereit. In dieser Folge verschlägt es den AFC Richmond zu einem Freundschaftsspiel nach Amsterdam, wo am Abend vielen Mitreisenden so manche Einblicke gewährt werden.

„How Roy Kent Deals With Bullies“

Um die Werbetrommel für die Comedy-Serie zu rühren, veröffentlicht Apple regelmäßig kurze Clips auf YouTube. Mit dem Clip „How Roy Kent Deals With Bullies“ wird eine Szene aus Folge 305 „Zeichen“ gezeigt.