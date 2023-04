Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple sich die Rechte an der Drama-Serie „Lessons in Chemistry“ sichern könnte. Im August 2022 gab es einen ersten Einblick in die Serie und so langsam aber sicher erreichen wir die heiße Phase. Nun hat Apple TV+ den Apple TV+ veröffentlicht, um uns einen näheren Einblick zu geben.

Apple TV+ veröffentlicht First-Look-Teaser zu „Lessons in Chemistry“

Apple TV+ hat den First-Look-Teaser für seine kommende Dramaserie „Lessons in Chemistry“ vorgestellt, in der die Oscar-Preisträgerin Brie Larson („Captain Marvel“, „Room“) in der Hauptrolle zu sehen ist. Larson fungiert gleichzeitig als ausführende Produzentin. Die Serie basiert auf dem Bestseller-Debütroman der Autorin, Redakteurin und Texterin Bonnie Garmus. Einen konkreten Starttermin für „Lessons in Chemistry“ hat Apple TV+ noch nicht bekannt gegeben. Es heißt lediglich, dass die Serie im Herbst ihr weltweites Debüt auf Apple TV+ geben wird.

„Lessons in Chemistry“ spielt in den frühen 1950er Jahren und folgt Elizabeth Zott (gespielt von Larson), deren Traum, Wissenschaftlerin zu werden, in einer patriarchalischen Gesellschaft auf Eis gelegt wird. Als Elizabeth aus ihrem Labor gefeuert wird, nimmt sie einen Job als Moderatorin in einer TV-Kochshow an und macht sich daran, einer Nation von übersehenen Hausfrauen – und den Männern, die plötzlich zuhören – viel mehr als nur Rezepte beizubringen.

Neben Larson sind in dem mit Spannung erwarteten Drama Lewis Pullman („Top Gun: Maverick“, „Outer Range“), NAACP Image Award-Gewinnerin Aja Naomi King („How to Get Away with Murder“, „The Birth of a Nation“) , Stephanie Koenig („The Flight Attendant“, „The Offer“), Kevin Sussman („The Big Bang Theory“, „The Dropout“), Patrick Walker („Gaslit“, „The Last Days of Ptolemy Grey“) und Thomas Mann („Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty“, „Me and Earl and the Dying Girl“) zu sehen.