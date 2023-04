Bevor die neue Drama-Serie „Silo“ am 05. Mai 2023 exklusiv auf Apple TV+ anlaufen wird, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich statt. Begleitend hat Apple zwei neue Clips veröffenlticht, um euch einen weitere Einblick in die Serie zu geben.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Silo“

Apple TV+ feierte vor Kurzem in der Battersea Power Station in London die Weltpremiere der neuen Drama-Serie „Silo“. Die 10-teilige, einstündige Serie mit Hauptdarstellerin und ausführender Produzentin Rebecca Ferguson startet am 05. Mai 2023 mit den ersten beiden Folgen auf Apples Video-Streaming-Plattform. Anschließend folgen immer freitags bis zum 30. Juni 2023 neue Episoden.

Zu den Teilnehmern auf dem roten Teppich gehörten die Ensemble-Darsteller Ferguson, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Tim Robbins und mehr sowie die ausführenden Produzenten Graham Yost, Morten Tyldum und Hugh Howey.

„Silo“ erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein gut behütetes und gefährliches Geheimnis stößt.

„Opening Title Sequence“

Ein paar wenige Tage müsst ihr euch noch gedulden, bis „Silo“ auf Apple TV+ startet. Auf englisch-sprachigen Trailer hatten wir euch bereits vor wenigen Tagen hingewiesen. Nun hat Apple einen Clip mit 108 Sekunden veröffentlicht, der die Anfangssequenz zeigt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Uncovering the Truth

Neben der Opening Title Sequence steht ab sofort auch „Uncovering the Truth“ auf YouTube bereit. Dieser beinhaltet noch einmal 128 Sekunden Einblick in die Serie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Deutscher Trailer

Mittlerweile hat Apple auch den deutschen Trailer zu „Silo“ veröffentlicht.