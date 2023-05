Vor kurzem hat der Display-Analyst Ross Young ein iPhone 16 Pro und Pro Max mit 6,3 bzw. 6,9 Zoll Display in Aussicht gestellt. Nun stimmt Bloombergs Mark Gurman ein und bestätigt, dass wir uns für das Jahr 2024 auf größere Displays einstellen können, was auch die Grundlage für weitere technische Verbesserung sein könnte.

iPhone 16 Pro und Pro Max mit 6,3 bzw. 6,9 Zoll Display

Seit der Einführung der iPhone 12 Modelle im Jahr 2020 hat Apple die Bildschirmgrößen seiner iPhones weitgehend beibehalten. Doch dies könnte sich mit der iPhone 16 Generation im Jahr 2024 ändern.

In seinem aktuellen „Power On“ Newsletter untermauert Gurman frühere Berichte, wonach die beiden iPhone 16 Pro Modelle gegenüber den aktuellen 6,1 und 6,7 Zoll Displays um „ein paar Zehntel Zoll in der Diagonale“ größer sein werden. Gurman ist der Meinung, dass diese Veränderung Apple in die Lage versetzen wird, effektiver mit Mitbewerber wie Samsung zu konkurrieren, die traditionell größere Displays in ihren Premium-Smartphone-Linien anbieten.

Neben der offensichtlichen Verbesserung des Seherlebnisses auf den Geräten könnte ein größeres Display auch andere Vorteile bieten. Durch die Vergrößerung des Displays wird wahrscheinlich mehr interner Platz für verbesserte Hardware geschaffen. Gurman vermutet, dass Apple diesen Platz nutzen wird, um die Kamerafunktionen zu verbessern und größere Akkus einzubauen, was die Attraktivität der High-End-Smartphone-Reihe weiter steigern würde. Wie handlich das Ganze letztendlich sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Gerüchte rund um größere iPhone-Displays wurden ursprünglich von dem Display-Analysten Ross Young in die Welt gesetzt. Später wurden diese Behauptungen durch den Leaker „Unknownz21“ bestätigt. Interessanterweise beschränken sich die vorgeschlagenen Änderungen auf Apples Top-Smartphones. So wird erwartet, dass die größere Bildschirmdiagonale ausschließlich den iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max Modellen vorbehalten sein wird. Das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus werden voraussichtlich noch einige Jahre auf das Update warten müssen.