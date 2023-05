Apple wird in Kürze drei neue Mac-Modelle in sein Trade-In-Programm aufnehmen. In der Gerüchteküche heißt es, dass Apple ab dem 05. Juni und somit zum Beginn der Worldwide Developers Conference (WWDC) den Mac Studio, das M2 MacBook Air sowie M2 MacBook Pro im Rahmen seines Ankaufprogramms akzeptieren wird.

Apple Trade-In in Kürze für drei neue Mac-Modelle

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die diesjährige WWDC zu. Gerüchten zufolge wird Apple am 05. Juni zur WWDC-Keynote neue Macs präsentieren. Nun gibt es ein weiteres kleines Puzzleteil, dass in der Tat neue Macs vor der Tür stehen.

Mit einem Tweet „bestätigt“ Apple-Insider Mark Gurman, dass Apple zum 05. Juni 2023 den Mac Studio, das M2 MacBook Air sowie M2 MacBook Pro in sein Trade-In-Programm aufnehmen wird. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, ob dies reiner Zufall ist, oder ob dies ein Indiz für neue Macs zur WWDC sind.

Apple hat den Mac Studio im Mai 2022 mit dem M1 Max und M1 Ultra angekündigt und auf den Markt gebracht. Auch, wenn Apple bereits Macs mit M2, M2 Pro und M2 Max im Handel hat, gibt es noch kein Upgrade für den Mac Studio. Erleben wir einen aktualisieren Mac Studio zur WWDC 2023?

Zuletzt hieß es, dass Apple zur WWDC ein 15 Zoll MacBook Air als großen Bruder des 13 Zoll Modells ankündigt. Neue Macs mit M3 Chips sollen ebenfalls in Arbeit sein, werden allerdings nicht vor Herbst dieses Jahres erwartet.

Alles in allem spricht vieles dafür, dass Apple Anfang Juni neue Macs vorstellt. Welche das im Detail sein werden, wird sich zeigen.