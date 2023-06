Die Vorbereitungen auf die Apple Worldwide Developer Conference laufen auf Hochtouren. Die meisten Vorkehrungen dürften jedoch bereits getroffen worden sein. Unter anderem hat Apple einen speziellen Demo-Bereich eingerichtet, der angeblich dem kommenden Reality Pro-Headset gewidmet ist. Aktuelle Drohnenaufnahmen zeigen, wo dieser Bereich auf dem Gelände des Apple Parks gelegen ist.

WWDC 2023: Drohnenaufnahmen zeigen Headset-Demo-Bereich

Kürzlich berichtete Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple auf dem Gelände des Apple Parks einen speziellen Bereich eingerichtet hat, um in der laufenden Woche Demos des Reality Pro Headsets anzubieten.

Nun sind Drohnenaufnahmen aufgetaucht, die einen kleinen Einblick bieten, wo auf dem Gelände die Hands-On-Area für das Apple Reality Pro Headset sein wird. Die Aufnahmen stammen von den Entwicklern von Cider (via 9to5Mac). Auf den Drohnenaufnahmen könnt ihr deutlich den Demo-Bereich auf dem Apple Park Campus erkennen. Dieser befindet sich in der Nähe des Fitnesscenters für Mitarbeiter auf der Nordwestseite des weitläufigen Campus. Ebenfalls zu sehen ist der Keynote-Bereich, den Apple in der Nähe des Apple Park Visitor Centers errichtet hat. Anders als im vergangenen Jahr ist die gesamte Fläche beschattet. Dies beugt nicht nur einem Sonnenbrand vor, sondern erleichtert es auch, den Videobildschirm besser erkennen zu können.