Apple TV+ hat heute den Trailer zum neuen Apple Original-Podcast „Under Cover of Knight“ veröffentlicht. Dieser startet am 12. Juni 2023 mit den ersten beiden Episoden auf Apple Podcasts. Anschließend folgen immer montags neue Folgen.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zum neuen Apple Original-Podcast „Under Cover of Knight“

1996 wurde Sue Knight tot in ihrem Haus in Athens, Texas, aufgefunden. In ihrem Testament wurde ein Bekannter als Testamentsvollstrecker benannt, doch nach einem angeblichen Anruf der CIA und einer eindringlichen Warnung des örtlichen Sheriffs hörte der Testamentsvollstrecker auf, Fragen zu stellen. Mehr als 25 Jahre später verfolgt Sues Erinnerung die Stadt Athens und die Menschen, die sie kannten. Wer war Sue wirklich? Warum ließ sich dieser englische Expat in einer Kleinstadt in Texas nieder? Und könnte sie noch am Leben sein?

