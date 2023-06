Auf der WWDC 2023 hat Apple macOS Sonoma vorgestellt und damit wichtige Änderungen und neue Funktionen seines Betriebssystems in Aussicht gestellt. Entwickler und Early Adopter haben mit der Erkundung der Beta-Version von macOS Sonoma begonnen und dabei zahlreiche Neuerungen entdeckt, die die Benutzererfahrung verbessern. Zu diesen Aktualisierungen gehören benutzerfreundlichere Systemeinstellungen, eine überarbeitete FaceTime-Oberfläche, die Einführung von Safari-Profilen, verbesserte Screen-Sharing-Funktionen und vieles mehr.

Verbesserte Navigation in den Systemeinstellungen

Mit macOS Ventura überarbeitete Apple bereits die Systemeinstellungen, um sie stärker an iOS und iPadOS anzugleichen. Während die neue Oberfläche der Systemeinstellungen in macOS Sonoma erhalten bleibt, können Benutzer jetzt einfacher durch die verschiedenen Menübildschirme navigieren. Durch die Implementierung von Vorwärts- und Rückwärts-Schaltflächen ist es nicht mehr nötig, ständig durch die Seitenleiste zu navigieren.

FaceTime UI bekommt ein neues Gesicht

Die neueste Version von macOS bringt einen neuen Look für FaceTime. Die Optionen für Videoeffekte sind vom Kontrollzentrum in eine eigene grüne FaceTime Menüleiste umgezogen. Dort befinden sich nun eine Mini-Webcam-Ansicht und Schaltflächen zum Auslösen von Reaktionen wie Liebe, Gefallen, Abneigung, Luftballons, Regen, Konfetti, Laser und Feuerwerk. Bemerkenswert ist, dass einige dieser Reaktionen automatisch durch die Gesten der Benutzer ausgelöst werden.

Safari führt Profile ein

Safari bietet eine neue Funktion an: Profile. Mit diesem Tool können Benutzer getrennte Browsererfahrungen für die Arbeit, die Schule oder den privaten Gebrauch verwalten. Jedes Profil hat ein eigenes Symbol und behält den individuellen Verlauf, Tab-Gruppen, Favoriten und Cookies bei. Die Benutzer können den verschiedenen Profilen sogar bestimmte Erweiterungen zuweisen, um das Browsing-Erlebnis für verschiedene Anforderungen zu optimieren.

Angedockte Web-Apps über Safari

macOS Sonoma erleichtert die Erstellung unabhängiger Web-Apps über Safari, die dem Dock des Nutzers hinzugefügt werden können. Das separate Fenster für jede Web-App, ausgestattet mit Vor- und Zurück-Tasten, ermöglicht eine unkomplizierte Navigation.

Gleichzeitige Tastatureingabe und Diktat

macOS Sonoma führt die Möglichkeit der gleichzeitigen Tastatureingabe und des Diktierens ein. Diese Funktion sorgt für einen ununterbrochenen Arbeitsfluss und ermöglicht es den Nutzern, nach dem Aktivieren der Diktierfunktion weiter zu tippen.

Verbesserte Bildschirmfreigabe

Die Bildschirmfreigabe erfährt in macOS Sonoma bemerkenswerte Erweiterungen. Die neue Funktion „Presentation Overlay“ bietet eine bessere Sichtbarkeit bei FaceTime- oder Zoom-Anrufen. Nutzer können sich entweder in einer beweglichen Blase auf dem Bildschirm platzieren oder den Bildschirminhalt in den Hintergrund bringen, so dass der Eindruck entsteht, sie stünden direkt davor.

Weitere wichtige Funktionen

macOS Sonoma bietet außerdem eine visuelle Anzeige für den Zustand der Feststelltaste, eine Schnellfreigabe-Option zum Senden einer Notiz und die Mail-Suche priorisiert bei Bedarf anstehende reisebezogene Mails. Für die Integrationskamera wurden zudem neue Zoom- und Schwenkfunktionen eingeführt. Insgesamt zielen diese Updates darauf ab, die Apple-Benutzererfahrung effizienter, angenehmer und individueller zu gestalten.