Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) gibt einen interessanten Einblick in den aktuellen Stand der Mac-Verkäufe. Entgegen der allgemeinen Annahme, dass das MacBook Air der Spitzenreiter ist, deuten die Daten auf einen anderen Trend hin. So steigt das MacBook Pro laut CIRP im Jahr 2023 zumindest in den USA zum neuen Bestseller unter den Mac-Verkäufen auf.

Verteilung der Mac Verkäufe

Die neue Studie zeigt, dass MacBooks, insbesondere das MacBook Pro und das MacBook Air, nach wie vor den Absatz von Apple Computern bestimmen. Die Laptops machen 77 % der gesamten Computerverkäufe des Unternehmens aus, die restlichen 23 % entfallen auf die Desktop-Modelle. Der Anteil der MacBooks ist von 74 % im letzten Herbst auf 77 % Ende März 2023 gestiegen.

Im Jahr 2023 wird das MacBook Pro laut CIRP unerwartet das MacBook Air als beliebtesten Mac ablösen. Apple bezeichnete während der WWDC23 Keynote das MacBook Air als den „beliebtesten Mac“ und den „weltweit meistverkauften Laptop“. Die Ergebnisse der Studie widersprechen dem jedoch, denn 43 % der Befragten gaben an, ein MacBook Pro zu besitzen, während nur 34 % ein MacBook Air angaben.

Dabei ist zu beachten, dass diese CIRP-Zahlen hauptsächlich den US-Markt betreffen, wo das MacBook Pro beliebter sein kann. Auf globaler Ebene ist es durchaus denkbar, dass das MacBook Air immer noch die Krone behält. Und mit der Einführung des 15 Zoll MacBook Air wird dessen Beliebtheit mit Sicherheit noch zunehmen, da die Kunden nun nicht mehr auf das 16 Zoll MacBook Pro umsteigen müssen, um einen großen Bildschirm zu erhalten.

Im Bereich der Desktop-Modelle zeigt der CIRP-Bericht ebenfalls eine interessante Verteilung. So sichert sich der Mac Pro nahezu den gleichen Anteil an den Mac-Verkäufen wie der deutlich günstigere iMac. Auf den iMac entfielen 10 % der Gesamtverkäufe, während der Mac Pro 9 %, der Mac mini 3 % und der Mac Studio nur 1 % ausmachten.