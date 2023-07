Unterstützte das M2 13 Zoll MacBook Air bei seiner Markteinführung im Juli 2022 noch Bluetooth 5.0, so beherrscht das Notebook nun den schnelleren und zuverlässigeren Bluetooth 5.3 Standard. Apple nutzt bereits in seinen neueren Macs Bluetooth 5.3, so etwa im aktuellen MacBook Pro und 15 Zoll Macbook Air.

MacBook Air erhält Bluetooth 5.3

Wie MacRumors berichtet, hat Apple die technischen Daten des 13 Zoll MacBook Air mit dem Hinweis auf Bluetooth 5.3 aktualisiert, nachdem das 15 Zoll MacBook Air bereits mit Bluetooth 5.3 auf der WWDC Anfang des Monats vorgestellt wurde.

Bluetooth 5.3 bietet mehrere Vorteile, darunter schnellere und zuverlässigere Verbindungen mit Bluetooth-Zubehör. Ein wichtiger Vorteil des Upgrades ist die verbesserte Energieeffizienz von Bluetooth 5.3. Die Optimierung führt möglicherweise zu einer längeren Akkulaufzeit. Ausführliche Informationen über den Bluetooth 5.3 Standard sind auf der Bluetooth-Webseite zu finden.

Apple hat die Unterstützung von Bluetooth 5.3 für alle neuen Mac, iPhone, iPad Pro und Apple Watch Modelle vorgesehen, die seit September 2022 auf den Markt gekommen sind. Die zweite Generation der AirPods Pro gehört ebenfalls zu dieser Reihe aktualisierter Geräte.

Trotz des Bluetooth-Upgrades sind sowohl das 13 Zoll als auch das 15 Zoll MacBook Air weiterhin nur mit Wi-Fi 6 ausgestattet. Im Gegensatz dazu unterstützen andere neue Mac Modelle das schnellere Wi-Fi 6E, das eine verbesserte drahtlose Konnektivität über das 6-GHz-Band bietet.