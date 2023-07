Threads, die von Meta entwickelte Alternative zu Twitter, wird voraussichtlich diesen Donnerstag veröffentlicht. Der entscheidende Hinweis hierfür kommt direkt aus Apples US-App-Store. Damit geht der Konkurrenzkampf zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk in die nächste Runde.

Musk gegen Zuckerberg

Meta, unter der Führung von Zuckerberg, ist seit langem ein Schwergewicht in der Online-Welt und bereitet sich auf die Herausforderung gegen Twitter vor, das von Musk im Jahr 2022 übernommen wurde und in eine neue Phase seiner Unternehmensgeschichte eingetreten ist.

Eine wichtige Stärke von Meta ist der Zugang zu einer bestehenden Gruppe von über einer Milliarde Nutzern, die bereits durch ihre Instagram-App verbunden sind. Gleichzeitig versucht Twitter, seine Nutzer dazu zu bringen, für Premium-Dienste zu bezahlen.

The Verge entdeckte die neue Threads-App bereits in den digitalen Stores von Apple und Google. Bei Apple heißt es, dass Metas neue App ab dem 6. Juli verfügbar sein wird. Die Chancen für Threads könnten dabei nicht besser stehen, so sorgte Twitter gerade erst wieder für Unmut unter seinen Nutzern, da die Anzahl der pro Tag lesbaren Tweets begrenzt wurde.

Die bevorstehende Veröffentlichung von Threads ist nur das jüngste Kapitel in der zunehmenden Konkurrenz zwischen Musk und Zuckerberg. Nachdem sich die beiden Milliardäre bereits zu einem direkten Duell im Ring bereit erklärt haben, rüsten sie nun ihre jeweiligen Social-Media-Plattformen für einen Konkurrenzkampf auf.