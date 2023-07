Apple arbeitet an einem iPad Air (6. Generation). So berichtet es Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters. Wann das Modell allerdings angekündigt wird, ist nicht bekannt.

Gurman: Apple arbeitet aktiv am iPad Air 6

Überraschung! Apple arbeitet an der sechsten Generation des iPad Air. So richtig überraschend kommt diese Info allerdings nicht, da wir grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass Apple das iPad Air einstampft. Gurman unterstreicht, dass Apple tatsächlich an einem Nachfolgemodell des aktuelle iPad Air (5. Generation) arbeitet.

Gurman schreibt

Für diejenigen, die sich über das iPad wundern – ein weiteres Produkt, das normalerweise im Oktober aktualisiert wird – ich würde keine größeren Upgrades erwarten, bis die M3 iPad Pros mit OLED-Bildschirmen nächstes Jahr auf den Markt kommen.

Er ergänzt, dass Apple an einem Leistungsupgrade für das iPad Air arbeitet, ohne weitere Details zu nennen. Dies klingt in der Tat nach einem klassischen Upgrade mit neuen Prozessor und kleineren Anpassungen. Zu große Sprünge solltet ihr beim iPad Air somit nicht erwarten. Das aktuelle iPad Air wurde im März 2022 vorgestellt. Bei diesem Modell setzt Apple unter anderem auf den M1-Chip, eine verbesserte 12MP Frontkamera mit Center Stage, einen schnelleren USB-C Anschluss und Support für 5G.

Welche Neuerungen sind beim iPad Air 6 denkbar? Wir denken in erster Linie an einen M2-Chip sowie eine horizontal ausgerichtete Kamera, wie beim iPad 10. Auch neue Farboptionen sind möglich.

Mit seinem aktuellen PowerOn-Newsletter spricht Truman übrigens auch über die ersten Macs mit M3-Chip.