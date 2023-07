In den vergangenen Jahren ist der mobile Bezahlservice Apple Pay in immer Ländern an den Start gegangen. Ab sofort haben auch Apple Nutzer in Marokko die Möglichkeit, mit ihrem iPhone, der Apple Watch, iPad und Mac per Apple Pay zu bezahlen.

Apple Pay startet in Marokko

Entwickler aaron613 hatte zunächst festgestellt, dass Apple sein Backend und somit seine Server auf den Start von Apple Pay in Marokko vorbereitet hatte. Kurz darauf erfolgte die offizielle Bestätigung der CIH Bank. Diese hat per Twitter mitgeteilt, dass Apple Pay ab sofort in Marokko zur Verfügung steht. Ob auch andere Banken in Marokko mit an Bord sind, ist aktuell noch unklar.

Avec CIH BANK, vous pouvez désormais payer avec votre Iphone et votre Watch en toute simplicité et fluidité ✨#applepay pic.twitter.com/bi249llKiR — CIH BANK (@cihbank) July 18, 2023

Kunden der CIH Bank haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Mastercard-Kreditkarten zur Apple Wallet-App hinzuzufügen. Hierfür öffnet man die Wallet-App, tippt auf das Plus-Zeichen in der oberen rechten Ecke und hinterlegt die entsprechende Kreditkarte. Ist dies geschehen, so können Anwender vor Ort in Geschäften, Restaurants, Tankstellen etc. mobil mit ihrem iPhone oder der Apple Watch bezahlen. Per Mac und iPad kann per Apple Pay auf Webseiten bezahlt werden.

Apple Pay startete 2014 in in den USA und wurde seitdem auf zahlreiche Länder ausgeweitet. Ende 2018 erfolgte bei uns in Deutschland der Startschuss.