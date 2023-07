iOS 16.6 und iPadOS 16.6 stehen ab sofort als Download bereit. Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta-Phase seines X.6 Updates abgeschlossen und für jedermann die finale Version auf den eigenen Servern platziert.

Apple veröffentlicht iOS 16.6 und iPadOS 16.6

Apple hat soeben die finale Version von iOS 16.6 und iPadOS 16.6 veröffentlicht. Damit haben nicht nur eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, das Update zu installieren, sondern Jedermann.

Das Update erfolgt in klassischer Manier. Ihr ruft am iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate auf und leitet das Update in die Wege. Riesige Sprünge solltet ihr mit dem X.6 Update allerdings nicht erwarten. Nachdem iOS 16.4 und iPadOS 16.4 größere Updates darstellten, war das X.5 Update bereits von kleinerer Natur und genau dies setzt sich nun mit dem X.6 Update fort. Apple konzentriert sich in erster Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

In den Release-Notes heißt es