Die Flugesellschaft Air Canada hat eine neue Unterhaltungsfunktion angekündigt, die Passagieren an Bord kostenlosen Zugang zu einer Auswahl von Apple TV+ Serien bietet. Dieses Angebot, das nach American Airlines weltweit erst das zweite seiner Art ist, soll das Erlebnis während des Fluges mit Serien wie „Ted Lasso“, „Severance“, „Foundation“ und „The Morning Show“ bereichern.

Apple TV+ als Unterhaltungsoption während des Fluges

Das jüngste Upgrade von Air Canada ist definitiv ein Gewinn für die Passagiere, denn das Unternehmen bietet nun in Flugzeugen mit Bildschirmen an der Rückenlehne eine kostenlose Sammlung von Apple TV+ Serien an. Wie iPhone in Canada berichtet, können die Passagiere während des Fluges eine Vielzahl von Apples Original-Inhalten des Streaming-Dienstes genießen, was ein willkommener Bonus während des Fluges darstellt und bei der Gelegenheit eine gute Werbung für Apple darstellt.

American Airlines nahm Apple TV+ bereits im Jahr 2020 in sein Unterhaltungsprogramm auf. Auch hier waren nur ausgewählte Apple TV+ Serien wie „The Morning Show“, „Dickinson“ und „Defending Jacob“ für das Ansehen während des Fluges verfügbar.

Wer das komplette Programm will und dabei eine gemütlichere Position bevorzugt, kann den Dienst für 6,99 Euro im Monat buchen und auf Smart TV, iPhone, iPad, Mac, Apple TV, PS5, Xbox Series X/S, Amazon Fire TV und vielen weiteren Geräten genießen. Darüber hinaus können die Inhalte von Apple TV+ im Browser unter tv.apple.com gestreamt werden, was den Dienst zu einer vielseitigen Plattform für Nutzer macht, die ihre bevorzugten Inhalte jederzeit und überall genießen wollen.