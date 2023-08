In rund vier Wochen wird Apple aller Voraussicht nach die neue iPhone 15 Familie ankündigen. Aktuell gilt der 12. September als der wahrscheinlichste Termin für die Keynote. Im Vorfeld startet bereits die Produkten der neuen Modelle und erstmals überhaupt läuft auch die Produktion eines neuen iPhone-Modells außerhalb Chinas an, noch bevor Apple die neuen Smartphones offiziell angekündigt hat.

Vor der Ankündigung des iPhone 15: Produktion in Indien gestartet

Bloomberg berichtet, dass Apple erstmals das iPhone auch außerhalb Chinas produzieren lässt, bevor die neuen Modelle überhaupt angekündigt wurden. Demnach sollen die Geräte in einem Foxconn-Werk in Sriperumbudur, Tamil Nadu, produziert werden. Die Anlage bereitet sich darauf vor, Geräte nur wenige Wochen nach Beginn der Auslieferung aus Fabriken in China selbst ausliefern zu können.

Im vergangenen Jahr beim iPhone 14 lagen noch mehrere Monate zwischen den Auslieferungen aus chinesischen und indischen Fabriken. Damals startete die Produktion der iPhone 14 Modelle in Indien Ende September. Wie hoch der Anteil der iPhone 15 Produktion in Indien ist, ist aktuell nicht bekannt. Neben Foxconn sollen demnächst auch Pegatron und Wistron mit der Fertigung der neuen Modelle beginnen.

Apple möchte unabhängiger von China werden und seine Fertigung und Lieferkette diversifizieren. Gerüchten zufolge sollen bereits im jähr 2025 25 Prozent aller iPhones in Indien produziert werden.