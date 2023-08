Apples AirTags haben sich bereits in vielen Situationen als sehr praktisch erwiesen, sei es bei der Suche nach den eigenen Schlüsseln, dem Auffinden von verloren gegangenes Fluggepäck oder beim Aufspüren eines Weihnachtsdeko-Diebs. Jetzt konnte sich eine Frau aus den Niederlanden glücklich schätzen, dass sie ihr Fahrrad mit dem cleveren Ortungsgerät ausgerüstet hatte – denn so endete ein Fahrraddiebstahl in nur 90 Minuten mit einem Happy End.

AirTag im Einsatz

Beatriz Spaltemberg und ihr Mann William Lacerda wohnen in Utrecht. Fahrraddiebstähle sind in dieser Stadt leider keine Seltenheit, was Lacerda dazu veranlasste, an jedem seiner Fahrräder einen AirTag anzubringen. Und es dauerte auch nicht lange, bis sich die Vorahnung bestätigte. So wurde eines der Familien-Fahrräder vor einem Fitnessstudio gestohlen, als Spaltemberg dort trainierte.

Nachdem die Frau das Fehlen ihres Fahrrads bemerkt hatte, nutzte sie die „Wo ist?“-App. Die App ermöglichte es ihr, den Standort des Fahrrads schnell zu ermitteln. Mit diesen Informationen informierten sie und ihr Mann die Polizei, die sie zum angegebenen Ort begleitete. Dort fanden sie das gestohlene Fahrrad an einem Laternenpfahl angeschlossen. Das Ehepaar demonstrierte den Besitz mit Hilfe der Präzisionssuchfunktion der App. Der Dieb war zwar nicht vor Ort, aber die Polizei analysiert jetzt die Aufnahmen der Straßenkameras, um ihn zu identifizieren.

Dieses Mal hatten wir keine Verfolgungsjagd oder andere aufregende Geschichten, die uns Apples AirTags bereits des Öfteren geliefert haben. Doch genau hier liegt eine der Stärken des Systems: schnell und unkompliziert seine Gegenstände wiederfinden – im Idealfall selbst dann, wenn sie gestohlen wurden. Und so dauerte der gesamte Fahrradvorfall nur rund 90 Minuten, was Spaltemberg und Lacerda natürlich freut, wie 9to5Mac berichtet.