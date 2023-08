Elon Musk hat auf dem Twitter-Nachfolger X angekündigt, dass Nutzer in Zukunft nicht mehr andere Nutzer blockieren können. Ein Stummschalten soll zwar weiterhin möglich sein, dennoch kam die Ankündigung alles andere als gut an. Die Aussicht ließ dann auch Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Bedingungen des App Store aufkommen. Es hat jedoch den Anschein, dass die Entscheidung nicht gegen Apples Richtlinien verstößt.

Stummschalten und Blockieren sind zwei unterschiedliche Funktionen bei Twitter. Wenn ihr einen Nutzer stummschaltet, verhindert dies, dass ihr Inhalte von diesem Nutzer sehen könnt. Die Blockierung verhindert, dass andere Personen eure Inhalte sehen, euch folgen und mit euch interagieren können. Wenn man ein Konto stummschaltet, kann dieses Konto somit euch immer noch folgen, eure Inhalte sehen, darauf antworten und eure Tweets favorisieren, retweeten und zitieren.

Laut Musk wird die Stummschaltung in Zukunft die einzige Möglichkeit sein, Inhalte auf Twitter zu filtern, wobei es weiterhin eine Blockierfunktion für Direktnachrichten geben wird.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

Die Aufhebung der Blockierfunktion wird es Spam-Accounts und Störenfrieden ermöglichen, mit Personen oder deren Inhalten zu interagieren, da die Stummschaltung weit weniger restriktiv ist. Entsprechend war nach Musks Ankündigung der Unmut vieler Nutzer groß und die Hoffnung kam auf, dass Apple etwas gegen diese Entscheidungen unternehmen kann.

Musk’s decision to eliminate the block feature is in direct violation of App Store guidelines & will lead to X’s removal from the App Store, if implemented

I predict Elon isn’t aware of this & will backtrack — saying he was “trolling” or “joking” — and his followers will buy it pic.twitter.com/cHnfHNYZex

