Apple hat offiziell seine Unterstützung für den kalifornischen Gesetzesentwurf SB 244 ausgedrückt. Unter dem Titel „Right to Repair“ (Recht auf Reparatur) behandelt das geplante Gesetz die Notwendigkeit, dass Verbraucher die Möglichkeit haben, langlebige und reparierbare Produkte zu wählen. Die Aussicht auf das Gesetz wurde zunächst in der Industrie kritisiert, erhält nun mit Apple jedoch einen starken Befürworter.

Apple spricht sich für das „Recht auf Reparatur“ aus

Das Grundprinzip des „Recht auf Reparatur“-Gesetzes ist es, den Herstellern von Elektronikgeräten vorzuschreiben, dass sie Verbrauchern und unabhängigen Reparaturbetrieben den notwendigen Zugriff auf Ersatzteile, Werkzeuge, Diagnose-Software und Handbücher gewähren, um Reparaturen an Produkten vornehmen zu können.

Nun hat Apple einen Brief an die kalifornische Senatorin Susan Talamantes Eggman geschickt, in dem das Unternehmen seine Unterstützung für SB 244 zum Ausdruck bringt. Auch wenn Apple früher nicht dafür bekannt war, die Reparatur der eigenen Geräte einfach zu gestalten, fand in den letzten Jahren ein Kurswechsel im Unternehmen statt. So hat Apple mit dem „Self Service Repair“-Programm signalisiert, dass man dem „Recht auf Reparatur“ nachkommt und dieses respektiert. Das Programm, das iPhone und ausgewählte Macs umfasst, entspricht schon jetzt den Anforderungen des Gesetzentwurfs SB 244.

Apples Self-Service-Reparatur ist für Personen gedacht, die über die Kenntnisse und die Erfahrung verfügen, die für die Reparatur elektronischer Geräte benötigt werden. Das Programm bietet Zugriff auf Originalersatzteile, Werkzeuge und Reparaturhandbücher von Apple zur Durchführung verschiedener Reparaturen außerhalb der Garantie.

Apple betont in dem Brief an die Senatorin, wie wichtig es ist, dass eine selbständige Reparatur gewährleistet wird. Hierbei sei vor allem wichtig, dass die Zuverlässigkeit der Reparatur nicht beeinträchtigt wird, was der Einsatz offizieller Teile sicherstellt sowie die Bereitstellung von Werkzeugen und Reparaturhandbüchern, wie es das „Self Service Repair“-Programm von Apple bereits jetzt umsetzt.

Senator Eggman kommentierte die Unterstützung von Apple. Sie erklärte, dies sei ein Beispiel für den Einfluss der aktuellen Bewegung und das Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen den Branchen, um eine für die Kalifornier vorteilhafte Politik zu entwickeln. Sie lobte Apple dafür, einen positiven Präzedenzfall für den Zugang zu Reparaturen zu schaffen.