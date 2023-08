Eine kürzlich vom Online-Forum Blind durchgeführte Studie zeigt, dass die Tech-Giganten Amazon, Google und Meta im Vergleich zu Apple und Microsoft höhere Durchschnittsgehälter für Berufseinsteiger zahlen. Allerdings sind die Gehaltsstufen und Joblevel bei Apple „konsistenter und fairer“ als bei den meisten Konkurrenten, heißt es in der Studie. Die Ergebnisse basieren auf Selbstauskünften von Mitarbeitern in Technologieunternehmen, die Einblicke in die Gehälter, Beförderungen und Beschwerden in der Technologiebranche geben.

Vergleich der Gehaltsskala bei Tech-Firmen

Blind ist ein Online-Forum, in dem Mitarbeiter von Technologieunternehmen anonyme Informationen über ihr Arbeitsverhältnis austauschen können, darunter Dinge wie Beförderungen, Gehälter, Beschwerden und mehr. Die neue Studie basiert auf Selbstauskünften, die letzte Woche von Blind veröffentlicht wurden.

Die Daten zeigen, dass Amazon, Google und Meta Berufseinsteigern höhere Durchschnittsgehälter zahlen als Apple und Microsoft. Konkret zahlt Amazon durchschnittlich 159.000 Dollar, Google 184.000 Dollar und Meta 179.000 Dollar. Im Vergleich dazu zahlen Apple und Microsoft durchschnittlich 142.000 Dollar bzw. 141.000 Dollar als Einstiegsgehalt.

Dieses Muster bleibt über alle Beschäftigungsebenen hinweg relativ konstant, einschließlich Professional, Senior, Staff und Principal. Die Daten zeigen jedoch auch, dass Amazon breitere Gehaltsspannen als andere Unternehmen hat, was bedeutet, dass die Vergütung „stark variieren kann“.

Trotz der weniger wettbewerbsfähigen Gehaltsniveaus von Apple hält das Unternehmen laut der Studie konsistentere und gerechtere Gehaltsstufen und Stellenebenen aufrecht. Auch Google „hat eine der ausgewogensten bzw. konsistentesten Gehaltsstufen“ unter den großen Tech-Unternehmen. Das bedeutet, dass es selten vorkommt, dass jemand auf einem niedrigeren Joblevel mehr Gehalt bekommt als jemand auf einem höheren Level.

Meta-Ingenieure scheinen am schnellsten voranzukommen und erhalten einige der höchsten Gehälter. Microsoft hat zwar viele Stellen für Software-Ingenieure, was möglicherweise mehr Flexibilität für Beförderungen bietet, aber die Gesamtvergütung ist bis zur Ebene der Software-Ingenieure durchweg niedriger als bei den anderen Unternehmen.