Digitimes beruft sich auf Industriequellen und berichtet, dass Apple in diesem Jahr die gesamte Produktion an 3nm Chip von TSMC für kommende iPhones, iPads und Macs erhält.

Apple kauft TMSCs gesamte Produktion an 3nm Chips im Jahr 2023

Im Mai dieses Jahres wurde kolportiert, dass sich Apple rund 90 Prozent der 3nm-Produktionskapazität von TSMC gesichert hat. Nun heißt es seitens Digitimes (via Macrumors), dass Apple im Jahr 2023 100 Prozent der TSMC-Kapazität in Anspruch nehmen wird, da sich Intels Waferbedarf aufgrund von Designänderungen verzögert. Alles in allem wird TSMC dadurch weniger 3nm Chips ausliefern als ursprünglich geplant.

Gerüchten zufolge wird Apple das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max mit dem A17-Chip ausstatten, der auf dem 3nm Fertigungsprozess der ersten Generation von TSMC, besser bekannt als N3B, basiert. Die 3nm Technologie soll deutlich energieeffizienter und leistungsstärker als die 4nm Technologie des A16-Chip des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max sein.

Darüberhinaus wird erwartet, dass Apple in Kürze die ersten Macs mit M3-Chip vorstellen wird. Auch diese werden im 3nm Prozess gefertigt und sollen zunächst den Weg ins 13 Zoll MacBook Air, 13 Zoll MacBook Pro, Mac mini und iMac finden. Anfang nächsten Jahres soll das iPad Pro mit M3 Chip folgen.

TSMC arbeitet bereits an einem verbesserten Herstellungsverfahren für 3nm Chips. Dieses ist als N3E bekannt. Gut möglich, dass Chips mit diesem verbesserten Verfahren ab Ende 2024 bei Apple zum Einsatz kommen.