Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple in diesem Jahr vier neue iPhone Modelle – das iPhone 15 / Plus / Pro und Pro Max – im September vorstellen wird. Bereits im Jahr 2022 kamen jedoch auch Gerüchte bezüglich eines neuen iPhone 15 Ultra auf, das sich im Laufe der vergangenen Monate jedoch wieder verflüchtigt hatte. Jetzt bringt der Leaker Majin Bu wieder Schwung in die Gerüchteküche und behauptet, dass Apple zusätzlich ein iPhone 15 Ultra in der Pipeline hat.

Ein recht fragwürdiger Leak besagt, dass Apple dieses Jahr nicht nur die erwarteten iPhone 15 Modelle auf den Markt bringen wird, sondern auch ein teureres iPhone 15 Ultra mit besseren Spezifikationen. Der Leak stammt von Majin Bu, der eine gemischte Erfolgsbilanz vorzuweisen hat, wenn es um Apple-Gerüchte geht.

Dabei wurde die „Ultra“-Marke bereits zuvor mit dem iPhone in Verbindung gebracht. Hier wurde vermutet, dass es sich bei der Namensgebung um ein Rebranding des iPhone 15 Pro Max handeln wird – nicht um ein zusätzliches Modell. Die Leaks darüber kamen, nachdem Apple die Apple Watch Ultra veröffentlicht hatte, was ihnen zumindest zeitweise eine gewisse Aufmerksamkeit zukommen ließ. Je näher wir dem iPhone 15 Release kamen, desto weniger wurde jedoch über das iPhone 15 Ultra Modell berichtet, sodass es bis jetzt wieder nahezu in Vergessenheit geraten war.

Nun gibt Majin Bu dem Gerücht jedoch wieder etwas Würze, sodass die Gerüchteküche wieder anspringt. So soll es sich bei dem Ultra-Modell nicht etwa um ein iPhone 15 Pro Max mit neuen Namen handeln, sondern um ein zusätzliches Gerät, das unter anderem mehr RAM und mehr Speicherplatz bieten wird. Wie der Leaker behauptet, stimmen seine Informationen mit den Aussagen diverser Case-Hersteller überein, die angeblich auch ein zusätzliches Modell erwarten. Majin Bu erklärt in seinem Twitter/X-Thread:

Based on the information I was able to obtain, we could see changes in the lineup of the new iPhone 15. Apple could present a version called iPhone 15 Pro Max with 6GB of RAM and storage up to 1TB and another version called 15 Ultra with 8GB of RAM, memory up to 2TB and a much… pic.twitter.com/EIr3QjhPm9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 1, 2023