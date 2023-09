Procreate hat vor wenigen Augenblicken im Rahmen eines Special-Events die neue Animations-App „Procreate Dreams“ für das iPad angekündigt. Dieser ist laut Entwickler so einfach und intuitiv, dass Jedermann Animationen erstellen kann.

Procreate hat soeben „Procreate Dreams“ angekündigt. Die neue Animations-App wird ab dem 22. November 2023 im Apple App Store verfügbar sein und die seit über 6 Jahren meistverkaufte kostenpflichtige iPad-App „Procreate“ (unter anderem hier und dort von uns vorgestellt) ergänzen.

Die Entwickler beschreiben „Procreate Dreams“ unter anderem wie folgt

Procreate Dreams ist ein Game-Changer in der Branche und verspricht, die Welt der Animation durch zugängliche, robuste und leistungsstarke Funktionen auf eine Weise zu erschließen, die früher für unmöglich gehalten wurde. Procreate Dreams wurde für die Touch-Bedienung entwickelt und bietet Arbeitsabläufe mit beispielloser Geschwindigkeit und Tools, die so intuitiv sind, dass jetzt jeder animieren kann. Künstler und Animatoren können mithilfe neuer Tools wie „Performing“, das mithilfe von Gesten automatisch Keyframes hinzufügt, während das Tool die Aktionen aufzeichnet, einfach und spontan steuern, wie sich die Animation anfühlen soll. Durch die Darbietung wird ein Werk vor den Augen des Schöpfers in Echtzeit zum Leben erweckt, ohne dass dafür Erfahrung in der Animation erforderlich ist.