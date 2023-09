Am morgigen Freitag (15. September 2023, 14:00 Uhr) fällt der Startschuss für das neue iPhone 15 Lineup. Dann könnt ihr die neuen iPhone 15 und iPhone 15 Pro Modelle über den Apple Online Store vorbestellen und aus einer Reihe von Finanzierungs-, Liefer- und Abholoptionen wählen, die ausschließlich von Apple Retail angeboten werden.

Tipp: Sich vorbereiten und Zeit sparen

An dieser Stelle haben wir direkt einen kurzen Tipp für euch parat. Apple macht es euch einfacher denn je, sich auf die Vorbestellung der iPhone 15 Produktfamilie vorzubereiten. Bis Freitag, 15. September um 6 Uhr könnt ihr euch einen Vorsprung verschaffen, indem ihr euer neues iPhone 15 Modell und eure bevorzugte Zahlungsmethode wählt und das Produkt in eurem Warenkorb lasst – so seid ihr nur einen Klick davon entfernt, eure Vorbestellung aufzugeben, sobald die am Freitag, 15. September um 14 Uhr möglich ist. Vermutlich wird Apple morgen früh um 6 Uhr seinen Online Store vorübergehend offline nehmen, so dass ihr die Vorbereitungen nur bis bis in die frühen Morgenstunden erledigen könnt.

Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 und AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) können bereits bestellt werden. Zusammen mit dem iPhone 15 Lineup sind diese neuen Produkte ab Freitag, 22. September verfügbar.

Trade-In

Im Rahmen des Apple Trade In Programms habt ihr die Wahl zwischen einer Gutschrift für ein Upgrade oder einer Apple Geschenkkarte, die jederzeit auf im Apple Online Store oder in einem lokalen Apple Store eingelöst werden kann. Auch hierbei gilt: Jedes Gerät, das nicht für eine Gutschrift in Frage kommt, wird von Apple als Teil des Engagements des Unternehmens für die Umwelt kostenlos recycelt. Neben elektronischen Produkten kann man mit Apple Trade In auch Batterien und Ladekabel in einem Apple Store und auf apple.com kostenlos recyceln lassen.

Easy Pay Online Ordering

Easy Pay Online Ordering ist ein spannendes Angebot, das es euch ermöglicht, sowohl verfügbare Apple Produkte als auch Produkte, die im Apple Store nicht vorrätig sind, in einer einzigen Transaktion zu kaufen und sich nach Hause liefern zu lassen. Mit dieser Funktion könnt ihr jetzt einfach wählen, ob ihr die heute in eurem lokalen Apple Store erhältlichen Produkte nach Hause geschickt haben oder mitnehmen möchten, während die restlichen Artikel ihrer Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden.

Nachdem man bequem online oder in der Apple Store App bestellt hat, könnt ihr ebenfalls wählen, ob ihr die Produkte im Store abholen oder nach Hause geliefert haben möchten, was an vielen Orten kostenlos per Lieferung am nächsten Tag möglich ist.

-> Hier geht es direkt in den Apple Online Store