Es gibt nach dem „Vorfreu dich“-Event einige Gründe, sich zu freuen. Nicht nur, dass die neuen iPhone 15 und Apple Watch Modelle zum Greifen nah sind – auch die Kosten werden ein kleineres Loch in das Bankkonto brennen, als es viele zuvor vermutet hatten. So ist die Apple Watch Ultra in ihrer zweiten Generation beispielsweise 100 Euro günstiger, im Vergleich zum Vorjahresstand. Und auch beim iPhone 15 können bis zu 100 Euro gespart werden.

Positive Währungsanpassung

Während am Dienstag alle Augen auf die neuen Funktionen der iPhone 15 Serie gerichtet waren, ist ein kleines aber entscheidendes Detail etwas untergegangen. So hat Apple in Reaktion auf den aus unserer Perspektive positiven Wechselkurs zwischen Dollar und Euro die Preise für viele seiner Produkte im Apple Store angeglichen.

iPhone 15 bis zu 100 Euro günstiger

Das iPhone 15 wird mit der Währungsanpassung 50 Euro günstiger als das iPhone 14 zum Start. Somit wird es für 949 Euro verkauft. Die Preissenkungen setzen sich mit dem iPhone 15 Plus fort, das nun 1.099 Euro kostet – 100 Euro weniger als sein Vorgänger. Ähnlich ist das iPhone 15 Pro für 1.199 Euro erhältlich, im Vergleich zu den 1.299 Euro des iPhone 14 Pro. Bei dem iPhone 15 Pro Max hat Apple zwar den Preis beibehalten, jedoch die Speicherkapazität von 128 GB auf 256 GB in der Basisausstattung erhöht und eine exklusive Periskopkamera hinzugefügt.

Die neuen iPhone 15 Modelle können ab dem 15. September über den Apple Online Store vorbestellt werden. Offizieller Verkaufsstart ist der 22. September 2023.

Apple Watch Ultra um 100 Euro gesenkt

Die neuen Modelle der Apple Watch haben ebenfalls eine Preisanpassung erfahren. Die Apple Watch Series 9 wird jetzt für 449 Euro statt 499 Euro angeboten. Die günstigere Apple Watch SE wurde um 20 Euro reduziert und ist jetzt für 279 Euro erhältlich. Bei der Apple Watch Ultra 2 wurde der Preis im Vergleich zum Vorgänger um 100 Euro gesenkt, sodass sie nun 899 Euro kostet.

Ihr könnt die Apple Watch Series 9 und Ultra 2 bereits im Apple Store vorbestellen. Den Verkaufsstart feiern die neuen Modelle am 22. September.

Preissenkungen im Audio-Bereich

Im Audio-Segment hat Apple auch die Preise der AirPods in seinem Online Store gesenkt. Die AirPods der zweiten Generation kosten nun 149 Euro, was einer Reduzierung von 10 Euro entspricht. Die AirPods der dritten Generation sind jetzt für 199 Euro erhältlich, ebenfalls 10 Euro weniger als der ursprüngliche Preis. Die AirPods Pro 2, die zuvor für 299 Euro verkauft wurden, sind nun für 279 Euro erhältlich, und werden somit 20 Euro günstiger angeboten.

Ein bemerkenswerter Preisvorteil ergibt sich bei den AirPods Max, die jetzt für 579 Euro anstelle der vorherigen 629 Euro verkauft werden.