Die Ankündigung der neuen iPhone 15 Modelle, Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 liegt bereits hinter uns. Dürfen wir im Laufe dieses Jahres noch mit weiterer neuer Apple Hardware rechnen? Zumindest stehen die Chancen für neue iPad-Modelle in der Gerüchteküche ganz gut. Konkret sollen in diesem Jahr noch ein iPad mini 7 sowie zwei neue iPad Air Modelle präsentiert werden.

Neue iPads in der Pipeline

Es ist schon eine Weile her, dass Apple zuletzt neue iPad-Modelle präsentiert hat. Genau genommen, kündigte der Hersteller aus Cupertino im Oktober letzten Jahres das neue iPad 10 sowie das iPad Pro M2 an. Seitdem gab es immer mal wieder Gerüchte zu neuen iPad-Modellen, ohne das neue Modelle bislang das Licht der Welt erblickten. Dies soll sich noch vor Jahresende ändern.

9to5Mac konnte in Erfahrung bringen, dass Apple an mehreren neuen iPads arbeiten, die in den kommenden Monaten angekündigt werden sollen Dabei soll es sich unter anderm um das iPad mini 7 sowie zwei neue iPad Air Modelle handeln.

Wahrscheinlich wird Apple dem Design des bisherigen iPad mini treu bleiben und stattdessen ein Leistungs-Upgrade mit einem schnelleren Prozessor durchführen. Das aktuelle iPad mini 6 stammt aus September 2021 und verfügt über den A15-Chip, der auch beim iPhone 13 zum Einsatz kommt. Auch das klassische iPad dürfte ein ähnliches Upgrade bei der neuen Generation erhalten. Das iPad 10 wurde im Oktober 2022 eingeführt und verfügt unter anderem über einen A14-Chip und USB-C.

Beim iPad Air soll es hingegen größere Pläne geben. Demnach soll Apple zwei neue Modelle mit den Codenamen J507 und J508 entwickeln. Ob sich die iPad-Modelle in der Größe unterscheiden, oder ob Apple eine andere Differenzierung vornimmt, ist nicht bekannt. Nicht ganz ausgeschlossen werden kann natürlich auch, dass nur eins der beiden Modelle überhaupt angekündigt wird.

Zudem heißt es, dass Apple weiterhin an einem neuen iPad Pro mit M3 Chip arbeitet. Intern werden diese Modelle als J717, J718, J720 und J721 bezeichnet. Beim kommenden iPad Pro dürfte es sich um ein größeres Upgrade mit neuen Prozessor, neuer Display-Technologie und neuem Zubehör handeln. Ein neues Magic Keyboard sowie ein neuer Apple Pencil sind im Gespräch. Vor März 2024 rechnen wir allerdings nicht mit dem neuen iPad Pro.

Eine Apple Keynote erwarten wir in diesem Jahr nicht mehr. Sollte Apple noch neue iPad-Modelle ankündigen, werden diese aller Voraussicht nach per Pressemitteilung angekündigt. Unser Bauchgefühl sagt Ende Oktober.