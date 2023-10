Seit Kurzem steht die Beta 2 zu iOS 17.1 für eingetragene Entwickler als Download auf den Apple Servern bereit. Im Code der jüngsten Beta finden sich Hinweise auf einen USB-C Anschluss beim Apple Pencil. Bis dato gibt es keinen Apple Pencil mit USB-C. Was hat es mit den Referenzen auf sich?

iOS 17.1: Hinweise auf Apple Pencil mit USB-C

Im Programmcode der iOS 17.1 Beta 2 heißt es unter anderem „Connect to USB-C to recharge soon“ und „‌Apple Pencil‌ Battery Very Low.“. Sind dies Hinweise auf einen neuen Apple Pencil 3 oder beziehen sich die Referenzen auf den USB-C auf Apple Pencil Adapter. Der USB‑C auf Apple Pencil Adapter ist erforderlich, um den Apple Pencil (1. Generation) mit dem iPad (10. Generation) zu koppeln und zu laden.

Der Adapter existiert allerdings bereits seit Ende letzten Jahres, warum sollte Apple nun die Hinweise in iOS 17.1 verankern? Kündigt das Unternehmen aus Cupertino in Kürze ein neues iPad (11. Generation) an oder steht ein neuer Apple Pencil mit USB-C Anschluss in den Startlöchern?

iOS 17.1 Beta 2 (21B5056e) changes: – Double Tap support added to watchOS 10.1 Beta 2 for Apple Watch Series 9 and Ultra 2

– New Standby settings Apple Pencil 3? Also, code in beta 2 suggests that Apple might be planning an Apple Pencil 3 with USB-C charging support. The Apple… pic.twitter.com/3eeZuW9Zoq — Steve Moser (@SteveMoser) October 3, 2023

Apple könnte beim Original Apple Pencil den Lightning-Anschluss schlicht und einfach durch einen USB-C Anschluss ersetzen. Apple Pencil 2, der unter anderem magnetisch mit dem iPad Pro verbunden und auf diese Art und Weise aufgeladen wird, verfügt über keine kabelgebundene Lademöglichkeit.

Da Apple aktuell sein Zubehör auf USB-C umstellt, könnte Apple tatsächlich den Lighting-Anschluss beim Apple Pencil durch USB-C ersetzen. Darüberhinaus könnte Apple im kommenden Jahr einen neuen Apple Pencil 3 für das neue iPad Pro ankündigen und mit diesem weiterhin komplett „drahtlos“ unterwegs sein.

Wenn wir uns festlegen müssten, so würden wir Ende Oktober mit mindestens einem neuen iPad-Modell rechnen.