Die aktuelle Beta-Version von visionOS 1.0 enthält einige interessante Informationen bezüglich Apples Vision Pro Headset. Nachdem wir uns zuletzt einige Warnmeldungen und die Persona-Erstellung für Brillenträger angeschaut haben, bietet die Beta auch Informationen über die Bildwiederholrate der Displays. So unterstützt das Mixed-Reality-Headset offenbar auch eine 100-Hz-Darstellung.

Apples Vision Pro Headset ist hauptsächlich für eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ausgelegt. Während einer Online-Sitzung auf der WWDC gab Apple jedoch bekannt, dass das Headset in der Lage ist, die Bildwiederholfrequenz auf 96 Hz zu erhöhen, um Videoinhalte mit 24 Bildern pro Sekunde darzustellen. Diese Funktion wurde durch Code in der neuesten Beta-Version von visionOS verifiziert, bzw. sogar leicht übertroffen.

Der interessante Fund des Nutzers M1 Astra zeigt, dass die maximale Bildwiederholfrequenz des Vision Pro Headsets bei 100 Hz liegt. Dieser Modus ist spezialisiert und wird nur aktiviert, um einem 50Hz-Flimmern entgegenzuwirken, das von künstlicher Beleuchtung herrührt. Trotz der Möglichkeit, zwischen 90 Hz, 96 Hz und 100 Hz zu wechseln, arbeitet das Headset wie bereits erwähnt überwiegend mit 90 Hz. Darüber hinaus wird das Gerät auf 90 Hz begrenzt, wenn es in den sogenannten Reisemodus versetzt wird. Dieser wird beispielsweise aktiviert, wenn das Headset in einem Flugzeug genutzt wird.

Apple Vision Pro refresh rate revealed according to visionOS beta 4. There seems to be refresh rate modes, 100Hz, 96Hz, and 90Hz. „Adjusted to 100Hz to compensate for detected 50Hz flicker from artifical lighting.“ „Travel mode requires 90Hz at all times.“

