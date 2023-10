Apple wird im kommenden Jahr die ersten MacBooks mit M3-Chip und somit auf Basis von TSMC´s 3nm Verfahren auf den Markt bringen. Dies geht aus einer aktuellen Einschätzung von Digitimes hervor.

Digitimes: Erste M3 MacBooks kommen 2024

Digitimes hat eine Auslieferungsprognose für Notebooks für die kommenden fünf Jahre veröffentlicht. Nachdem die Analysten in den vergangenen zwei Jahren einen Rückgang des Notebook-Marktes festgehalten haben, erwartet Digitimes im kommenden Jahr ein Wachstum von 4,7 Prozent. Das Wachstum soll durch die Abschwächung der Inflation und die Einführung neuer Produkte, darunter neue MacBooks mit 3nm Chips, befeuert werden.

In dem Bericht heißt es unter anderem

Im Jahr 2023 wird der Anteil der Notebooks, die mit Arm-basierten Prozessoren gebaut werden, wahrscheinlich eher sinken als steigen, da Apple, das für die meisten seiner Notebook-Produktreihen eigens entwickelte Arm-basierte CPUs einsetzt, im Jahr 2023 voraussichtlich einen deutlichen Rückgang der Auslieferungen verzeichnen wird da der US-Markenanbieter plant, im Jahr 2024 zur Leistungssteigerung auf CPUs umzusteigen, die in einem 3nm Verfahren bei TSMC hergestellt werden.

In den vergangenen Monaten gab es unterschiedlich Prognosen, ob Apple in diesem Jahr noch neue MacBooks mit M3-Chip vorstellt, oder eben nicht. Angesichts der Tatsache, dass Apple im Januar neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook-ProModelle und im Juni ein neues 15 Zoll MacBook Air (hier unser Test), einen neuen Mac Studio und einen Mac Pro auf den Markt gebracht hat, wird der M3 wahrscheinlich zunächst beim kommenden iMac, 13 Zoll MacBook Air und dem 13 Zoll MacBook Pro zum Einsatz kommen. Allerdings rechnen wir nicht damit, dass dies im laufenden Jahr der Fall sein wird. Wir halten das Frühjahr 2024 für wahrscheinlicher. Nichtsdestotrotz könnte Apple in diesem Jahr noch neue Hardware ankündigen, so z.B. neue iPads.